Проблемы на флоте и в ВПК: зачем россияне меняют названия субмарин

В качестве примера эксперты приводят подводную лодку "Кронштадт", на которую РФ "повесила" табличку с названием "Санкт-Петербург", вероятно, для "маскировки" факта, что на этой субмарине до сих пор продолжаются мелкие доработки, даже после ввода в строй.

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Россияне меняют названия субмарин, вероятно, в попытках "замаскировать" тот факт, что подводные корабли до сих пор нуждаются в доработке. Об этом сообщили в издании Defense Express.

Эксперты отметили, что 31 января 2024 года в строй ВМФ РФ приняли дизель-электрическую субмарину Б-586 "Кронштадт" проекта 677 "Лада", введенную в состав Северного флота.

Однако, по информации издания, после "помпезной церемонии" ввода в строй флота, этот подводный корабль так и не покинул судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Впоследствии на подводную лодку "Кронштадт" "повесили" табличку с названием "Санкт-Петербург". В издании считают, что, вероятно, россияне сделали это для "маскировки" факта, что на этой субмарине до сих пор продолжаются мелкие доработки, даже после формального ввода в строй.

Российская подводная лодка Б-586 "Кронштадт"

Эксперты отметили, что ранее название "Санкт-Петербург" носил другой подводный корабль проекта 677 "Лада", который оказался в "подвешенном" состоянии.

Еще в апреле 2023 года россияне заявили о намерении списать "Санкт-Петербург", потому что эту лодку вроде бы дешевле утилизировать, чем ремонтировать. Но пока, по информации аналитиков, подтверждений тому, что в РФ начали утилизацию этой субмарины — нет, зато есть утверждение, что этот подводный корабль просто "выведен в резерв".

"Тем не менее, эта вся история с подменой названий субмарин довольно показательна в плане попытки "закамуфлировать" такую проблему — российские корабелы вместо "аналоговнетной" подводной лодки сдали проблемный корабль, который нужно еще дорабатывать, а руководство ВМФ РФ на это просто "закрыло глаза", — говорится в сообщении.

Российская подводная лодка Б-585 "Санкт-Петербург"

Как добавляют эксперты, россияне декларировали, что субмарины проекта 677 "Лада" станут первыми в их флоте, которые будут иметь воздухонезависимую автономную силовую установку, которая позволит длительное время находиться под водой. Однако вместо этого, это получились "классические" дизель-электрические субмарины, работы по которым заняли очень длительное время. Например, достройка "Кронштадта" длилась 16 лет.

"Вероятно, приведенная выше история стала одной из причин, которые привели к отставке экс-командующего ВМФ РФ Николая Евменова, которая состоялась на фоне неспособности россиян предотвратить атаки украинских кораблей-камикадзе на корабли Черноморского флота", — отмечают эксперты.

Российская субмарина Б-586 "Кронштадт" во время испытаний, декабрь 2021 года

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов ушел в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности главкома ВМФ назначили командующего Северного флота РФ адмирала Александра Моисеева.