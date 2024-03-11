Проблеми на флоті й у ВПК: навіщо росіяни міняють назви субмарин

Як приклад експерти наводять підводний човен "Кронштадт", на який РФ "почепила" табличку з назвою "Санкт-Петербург", імовірно, для маскування факту, що на цій субмарині досі тривають дрібні доробки, навіть після вводу в стрій.

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Росіяни міняють назви субмарин, імовірно, у спробах замаскувати той факт, що підводні кораблі досі потребують доопрацювання. Про це повідомили у виданні Defense Express.

Експерти зауважили, що 31 січня 2024 року в стрій ВМФ РФ прийняли дизель-електричну субмарину Б-586 "Кронштадт" проєкту 677 "Лада", введену до складу Північного флоту.

Проте, за інформацією видання, після "помпезної церемонії" вводу в стрій флоту цей підводний корабель так і не покинув суднобудівне підприємство "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербузі.

Згодом на підводний човен "Кронштадт" почепили табличку з назвою "Санкт-Петербург". У виданні вважають, що, ймовірно, росіяни зробили це для маскування факту, що на цій субмарині досі тривають дрібні доробки, навіть після формального вводу в стрій.

Російський підводний човен Б-586 "Кронштадт"

Експерти зауважили, що раніше назву "Санкт-Петербург" носив інший підводний корабель проєкту 677 "Лада", який опинився в підвішеному стані.

Ще у квітні 2023 року росіяни заявили про намір списати "Санкт-Петербург", бо цей човен начебто дешевше утилізувати, аніж ремонтувати. Але наразі, за інформацією аналітиків, підтверджень того, що в РФ почали утилізацію цієї субмарини, немає, натомість є твердження, що цей підводний корабель просто "виведений у резерв".

"Тим не менш, ця вся історія з підміною назв субмарин є доволі показовою в плані спроби закамуфлювати таку проблему — російські корабели замість "аналоговнєтного" підводного човна здали проблемний корабель, який потрібно ще доопрацьовувати, а керівництво ВМФ РФ на це просто закрило очі", — йдеться в повідомленні.

Російський підводний човен Б-585 "Санкт-Петербург"

Як додають експерти, росіяни декларували, що субмарини проєкту 677 "Лада" стануть першими в їхньому флоті, що матимуть повітрянезалежну автономну силову установку, яка дозволятиме тривалий час перебувати під водою. Однак натомість це вийшли класичні дизель-електричні субмарини, роботи з яких зайняли дуже тривалий час. Наприклад, добудова "Кронштадта" тривала 16 років.

"Імовірно, наведена вище історія стала однією з причин, які привели до відставки екскомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова, котра відбулася на тлі нездатності росіян запобігти атакам українських кораблів-камікадзе на кораблі Чорноморського флоту", — зазначають експерти.

Російська субмарина Б-586 "Кронштадт" під час випробувань, грудень 2021 року

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач Військово-морським флотом (ВМФ) Росії Микола Євменов пішов у відставку. Замість нього тимчасово виконувачем обов'язків головкома ВМФ призначили командувача Північного флоту РФ адмірала Олександра Моїсеєва.