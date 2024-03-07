Тактика німецьких підводних човнів: дрони ЗСУ загнали корвет "Сергій Котов" у відкрите море, — Forbes (відео)

За словами журналістів, підхід операторів українських морських дронів схожий з тактикою німецьких субмарин часів Другої світової. Але ті, хоча й переміщалися групами, атакували все ж таки індивідуально, кожен капітан обирав свої цілі та план атаки.

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У вівторок, 5 березня, морські дрони ЗСУ могли загнати російський військовий корабель у відкриті води перед завданням удару. Ракетний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" водотоннажністю 1 700 тонн зазнав серйозних пошкоджень, якщо не затонув біля порту Феодосія. Про це повідомляє Forbes.

Удар начинених вибухівкою безпілотників продовжив помітну серію атак на російські кораблі. Попри те, що в України немає власного флоту, все ж ВМС України вдалося потопити 25% великих кораблів Чорноморського флоту.

Зараз уже стало зрозуміліше, що робить безекіпажні катери ЗСУ настільки небезпечними. Замість того, щоб намагатися проникнути на російські якірні стоянки поодинці або невеликими групами, дрони атакують ночами "вовчими зграями". Автори публікації порівнюють такий підхід із тим, що робили німецькі підводні човни під час Другої світової.

Але німецькі субмарини, хоча і переміщалися групами, атакували все ж індивідуально, причому кожен капітан вибирав свої цілі та підходи. Українські оператори дронів Sea Baby, судячи з усього, уважно координують свої атаки та навіть заганяють російські судна в потрібні райони моря.

Така тактика стала очевидною, коли близько п'яти дронів атакували корабель "Сергей Котов" у темряві. Екіпаж помітив дрони, що наближалися, і відкрив вогонь.

Але, згідно з аналізом відео, яке зафіксувало атаку, друга група дронів скористалася тим, що російські артилеристи відвернулися, — і атакувала незахищений лівий борт корвета.

Судячи з усього, ці флангові дрони не вразили корабель, а вигнали його у відкрите море недалеко від Феодосії, де на них чекала ще одна група безпілотників. Друга група, судячи з усього, і вразила російське судно.

ВДК "Цезарь Куников": бій тривав 20 хвилин

У попередньому рейді морських дронів, які були націлені на російський десантний корабель "Цезарь Куников" у районі південного берега Криму 14 лютого, застосовували аналогічну тактику, згідно зі словами одного з моряків десантного корабля.

Атака на ВДК "Цезарь Куников": дрони атакували з одного флангу

Але в тому випадку основний удар на "Куникова" припав на лівий борт.

"Бій тривав 20 хвилин", — розповів матрос, який вижив.

"4 із 10 морських дронів було знищено. П'ятий дрон вдарив "Цезаря Куникова" в корму, знерухомивши його, потім 6, 7, 8 і 9 дрони по черзі вражали корабель із лівого борту в районі середньої частини та ближче до корми, при цьому метою було перекинути корабель", — розповів він.

Дев'ятий дрон частково пройшов у пробоїну, пророблену попереднім дроном, і вибухнув практично всередину нього, додав той, хто вижив. 10-й дрон залишився на відстані — відстежував хід атаки та намагався перешкодити буксиру врятувати екіпаж "Куникова", який вижив.

Ці повідомлення, можливо, і не повністю відображають тактику українських дронів. Але все ж Sea Babies перетворюються з експериментальної зброї на зрілий і вельми ефективний інструмент протидії на морі.

З лютого 2022 року українці підірвали або потопили такі плавзасоби Чорноморського флоту:

4 десантні кораблі;

крейсер;

підводний човен;

корабель постачання;

кілька патрульних катерів;

малі десантні кораблі;

і тепер два ракетні корвети.

Три з таких випадків слід віднести на рахунок операторів морських дронів ЗСУ — усі за останній місяць або два, що робить безекіпажні катери головною загрозою Чорноморському флоту.

Нагадаємо, що Україна поставила флот РФ у Чорному морі під приціл. Експерти нагадали, що корвет "Сергей Котов" спільно з крейсером "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний.

Також повідомлялося, що в соцмережах показали, як російські матроси відстрілювалися від MAGURA V5.