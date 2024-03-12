Украина стала одним из главных импортеров оружия в мире, – SIRPI (инфографика)

Если в период 2014-2018 годов импорт оружия составлял лишь 0,1% в мире, то 2019-2023 годы показали прирост на 6633%.

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Российско-украинская война оказывает значительное влияние на мировую торговлю оружием. Европейские государства почти вдвое увеличили импорт вооружения. Об этом говорится в новом исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIRPI).

Аналитики исследовали рынки вооружений в период между 2014-2018 и 2019-2023 годами. Последние четыре года гораздо больше оружия производит Азия, Ближний Восток и Океания. В этих регионах находятся 9 из 10 крупнейших импортеров оружия. Российский экспорт за указанные периоды сократился вдвое, но она остается в топ 3 крупнейших экспортеров оружия уступив Франции и США.

Крупнейшие экспортеры оружия в мире Фото: SIRPI

В Европе Украина стала крупнейшим импортером оружия между 2019 и 2023 годах. Прирост составил 6633%. Украине поставляет вооружение по меньшей мере 30 стран. Также в Европе всплеск спроса на системы ПВО из-за ракетной кампании РФ в Украине. В мировом измерении крупнейшим импортером оружия является Индия, Саудовская Аравия, Катар, Украина и Пакистан.

Изменения в экспорте оружия в периодах 2014-2018 и 2019-2023 Фото: SIRPI

Экспорт США, Франции и РФ

Аналитики отмечают, что Соединенным Штатам удалось нарастить экспорт вооружения вырос на 17% между 2014-2018 и 2019-2023 годах, доля в мировом экспорте достигла 42%. Если взять США и всю Западную Европу, то они контролируют вместе 72% всего экспорта оружия в 2019-2023 годах по сравнению с 62% в 2014-2018 годах.

Франция тоже смогла нарастить экспорт на 47% между 2014-2018 годах и 2019-2023 годами. Страна впервые стала вторым крупнейшим экспортером оружия. Больше всего Париж отправлял оружие в страны Азии и Океана — 42%, еще 34% шло на Ближний Восток. Больше всего французского оружия получала Индия.

Российский экспорт упал на 53% между периодами 2014-2018 и 2019-2023 годов. Последние 5 лет российский экспорт сокращался особенно стремительно. Если в 2019 году РФ поставляла оружие в 31 страну, то в 2023 только в 12. Крупнейшим покупателем оружия остаются страны Азии и Океании — 68%, среди которых на Индию пришлось 34%, а Китай — 21%.

Напомним, 27 декабря СМИ писали, что экспорт оружия Германии вырос до рекордных объемов благодаря поставкам в Украину.

12 марта в США отреагировали на предложение Польши повысить общие расходы на оборону НАТО до 3%.