Рекордные объемы: экспорт оружия Германии вырос благодаря поставкам в Украину

Из-за захватнической войны РФ против Украины, треть всего немецкого экспорта шла в Украину. Всего Берлин поставил оружия миру на 11,71 млрд евро.

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Немецкое правительство в 2023 году экспортировало оружия на рекордные по меньшей мере 11,71 млрд евро. Об этом сообщает немецкая служба новостей tagesschau.

Несмотря на намерения правительства ограничить экспорт немецкого оружия, 2023 год стал рекордным для оборонной промышленности. Основная причина — нападение РФ на Украину. По данным издания, с 1 января по 12 декабря был одобрен экспорт оружия на сумму не менее 11,71 млрд евро, что выше на 25% предыдущего максимума в 2021 году. Если же сравнивать объемы экспорта с 2022 годом, то рост составил 40%.

В Украину было экспортировано вооружения на 4,15 млрд евро для обороны от российских захватчиков. Большая часть заказов шла из стран ЕС и НАТО. Также немецкие образцы поступали в Японию, Австралию и Южную Корею, что требовало разрешения на экспорт от государства. Отмечается, что Германия поставляла оружие и в такие страны как Израиль, ОАЭ и Саудовская Аравия на общую сумму 1,76 млрд евро.

Список крупнейших покупателей или получателей немецкого оружия:

Украина — 4,15 млрд;

Норвегия — 1,2 млрд;

Венгрия — 1,03 млрд;

Великобритания — 654,9 млн;

США — 545,4 млн;

Польша — 327 млн;

Южная Корея — 256,4 млн.

Также экспорт в Израиль вырос в 10 раз с 32 млн в 2022 году до 323,2 млн евро в 2023 году. Большинство из разрешений на экспорт были выданы после нападения ХАМАС на Израиль.

Напомним, 4 декабря в Воздушных силах заявили, что немецкие Gepard показали лучшую результативность в сбивании российских беспилотников.

22 декабря Германия предоставила новый пакет военной помощи для Украины.