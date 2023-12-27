Рекордні обсяги: експорт зброї Німеччини виріс завдяки постачанням Україні

Через загарбницьку війну РФ проти України третина всього німецького експорту йшла в Україну. Загалом Берлін надав зброї світу на 11,71 млрд євро.

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Німецький уряд у 2023 році експортував зброї на рекордні щонайменше 11,71 млрд євро. Про це повідомляє німецька служба новин tagesschau.

Попри наміри уряду обмежити експорт німецької зброї 2023 рік став рекордним для оборонної промисловості. Основна причина — напад РФ на Україну. За даними видання, із 1 січня до 12 грудня було схвалено експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, що вище на 25% за попередній максимум у 2021 році. Якщо ж порівнювати обсяги експорту з 2022 роком, то зростання склало 40%.

В Україну було експортовано озброєння на 4,15 млрд євро для оборони від російських загарбників. Велика частка замовлень ішла з країн ЄС і НАТО. Також німецькі зразки надходили в Японію, Австралію та Південну Корею, що потребувало дозволу на експорт від держави. Зазначається, що Німеччина постачала зброю і в такі країни як Ізраїль, ОАЕ та Саудівська Аравія на загальну суму 1,76 млрд євро.

Список найбільших покупців або отримувачів німецької зброї:

Україна — 4,15 млрд;

Норвегія — 1,2 млрд;

Угорщина — 1,03 млрд;

Велика Британія — 654,9 млн;

США — 545,4 млн;

Польща — 327 млн;

Південна Корея — 256,4 млн.

Також експорт в Ізраїль зріс у 10 разів із 32 млн у 2022 році до 323,2 млн євро у 2023 році. Більшість із дозволів на експорт були видані після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Нагадаємо, 4 грудня в Повітряних силах заявили, що німецькі Gepard показали найкращу результативність у збитті російських безпілотників.

22 грудня Німеччина надала новий пакет військової допомоги для України.