В Курской области объявлена воздушная тревога: в небе замечены БПЛА (видео)

Глава региона Роман Старовойт призвал жителей Курска и Курского района пройти в укрытие в связи с ракетной опасностью. Тем временем в сети появились кадры пролета БПЛА над областью.

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В среду, 13 марта, на территории Курской области Российской Федерации была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Чиновник предупредил о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал граждан пройти в укрытие.

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"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он.

Российское информационное агентство ТАСС также сообщило об авиационной опасности в Курске и Курском районе, ссылаясь на Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В то же время мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что в Курской области зафиксирован пролет ударных беспилотников. В сети также появились соответствующие видео.

Тревога в Курской области

В Минобороны РФ никак не комментировали ситуацию.

Напомним, 13 марта бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона призвали жителей Белгородской и Курской областей (Российская Федерация) эвакуироваться, отметив, что "вынуждены нанести огневое поражение" по военным позициям, размещенным в регионах.

Кроме того, в Легионе "Свобода России" сообщили, что военные с позывными "Апостол" и "Домовой" вместе с другими штурмовиками продолжают рейд в Теткино Курской области. Добровольцы также анонсировали дальнейшее продвижение в населенном пункте.