"Хотели под зонтик": Путин анонсировал появление систем поражения на границе с Финляндией

Глава Кремля заявил, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без всяких претензий друг к другу, но теперь все будет иначе.

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У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что не понимает, почему финская власть после многих десятилетий нейтралитета решила объявить свои решительные намерения относительно вступления в НАТО. Политик заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения.

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"Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", — считает глава Кремля.

Путин выразил возмущение действиями соседней страны. По его словам, Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без каких-либо претензий друг к другу. Руководитель РФ заявил, что у финской границы не было войск РФ. Он анонсировал появление вблизи финской границы подразделений РФ и дополнительного оружия.

"Зачем они это сделали? По-моему, чисто из политических соображений", — добавил Путин.

Финляндия в НАТО и ухудшение отношений с РФ

После вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года отношения с РФ резко ухудшились. Президент Финляндии Саули Нийнисте запросил разъяснения относительно статуса консульства РФ на Аландских островах, которое осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Ранее девять сотрудников российского посольства были высланы из Финляндии правительством после выявления их участия в разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Также в спецслужбе отметили, что "это серьезная неудача для российской разведки в Финляндии".

Сотрудники пограничной охраны Финляндии в мае показали тестовую версию высокого забора, который строят сейчас на финско-российской границе. Общая высота забора составляет около четырех метров.

Напомним, 8 февраля стало известно, что Финляндия продлила закрытие границы с Россией. Пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля 2024 года. Такое решение финская власть аргументирует тем, что Россия продолжает свою гибридную операцию на границе.