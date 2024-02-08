До середины весны: Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля 2024 года. Такое решение финские власти аргументируют тем, что Россия продолжает свою гибридную операцию на границе.

Related video

Правительство Финляндии в четверг, 8 февраля, приняло решение о продлении закрытия границы с Россией еще на два месяца. Также нельзя подавать заявления о международной защите в любом пункте пропуска. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

В ведомстве настаивают — при нынешних обстоятельствах это необходимая и пропорциональная мера. Искусственная миграция представляет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии. В правительстве убеждены, как только откроют пункты пропуска на восточной границе, — такая миграция возобновится.

"Мы не видели признаков того, что Россия меняет свое поведение. Напротив, информация, которую мы получили, подтверждает нашу оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. У нас есть основания полагать, что такая ситуация сохранится еще некоторое время. Есть сотни, если не тысячи мигрантов, которые сейчас остаются вблизи границы со стороны России и ждут возможности пересечь Финляндию", — заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Искусственная миграция — это одно из средств давления со стороны России и способ влияния на безопасность и социальную стабильность Финляндии и ЕС, заявили в МВД.

9 ноября 2023 года Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Таким способом нелегальные мигранты пытались попасть в страну.

19 ноября 2023 года финские власти направили на границу строительные и инженерные армейские подразделения. Военные начали возводить защитные сооружения, чтобы гарантировать национальную безопасность.

30 ноября 2023 года Финляндия закрыла всю сухопутную границу с Россией. Это 9 пропускных пунктов.