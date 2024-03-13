"Хотіли під парасольку": Путін анонсував появу систем ураження на кордоні з Фінляндією

Очільник Кремля заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини" без жодних претензій одне до одного, але тепер все буде інакше.

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Біля кордонів Фінляндії після її вступу до НАТО з'являться російські війська і системи ураження. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РИА Новости.

Він розповів, що не розуміє, чому фінська влада після багатьох десятиліть нейтралітету вирішила оголосити свої рішучі наміри стосовно вступу до НАТО. Політик заявив, що тепер біля її кордону з'являться російські системи ураження.

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"Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою", – вважає очільник Кремля.

Путін висловив обурення діями сусідньої країни. З його слів, Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини" без жодних претензій одне до одного. Керівник РФ заявив, що біля фінського кордону не було військ РФ. Він анонсував появу поблизу фінського кордону підрозділів РФ та додаткової зброї.

"Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань", – додав Путін.

Фінляндія в НАТО та погіршення відносин із РФ

Після вступу Фінляндії до НАТО у квітні 2023 року відносини з РФ різко погіршилися. Президент Фінляндії Саулі Нійністе запросив роз'яснення щодо статусу консульства РФ на Аландських островах, яке здійснює контроль над дотриманням договору щодо демілітаризації Аландських островів.

Раніше дев'ятеро співробітників російського посольства були вислані з Фінляндії урядом після виявлення їхньої участі в розвідувальній діяльності, що є несумісною з дипломатичним статусом. Також у спецслужбі зазначили, що "це серйозна невдача для російської розвідки у Фінляндії".

Співробітники прикордонної охорони Фінляндії у травні показали тестову версію високого паркану, який будують зараз на фінсько-російському кордоні. Загальна висота паркану становить близько чотирьох метрів.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією. Пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року. Таке рішення фінська влада аргументує тим, що Росія продовжує свою гібридну операцію на кордоні.