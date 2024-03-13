"Готовы принять": в Раде нашли консенсус по законопроекту о мобилизации, — СМИ

По информации источников в ВР, по состоянию на начало февраля голосов для поддержки любой версии законопроекта внутри парламентского монобольшинства не хватало, однако сейчас они уже готовы принять законопроект в целом.

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Законопроект о мобилизации может быть принят на сессионном заседании Верховной Рады в ближайшие дни. Об этом сообщил 13 марта сайт NV, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, во фракции "Слуга народа" согласовали окончательную версию законопроекта, поэтому коалиция готова голосовать. Как сообщил редакции представитель монобольшинства в парламенте, туда не вошли нормы, которые были предложены Кабинетом Министров по ряду ограничений для уклонистов.

Как стало известно NV сразу от нескольких источников среди руководства "Слуг народа", во фракции живо обсуждали документ, особенно в части ограничений. По состоянию на начало февраля голосов для поддержки любой версии законопроекта внутри монобольшинства не хватало, однако сейчас они уже готовы "принять законопроект в целом".

Почему "Слуги народа" перенесли уже три заседания

Как убежден народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, у властной фракции нет голосов, и это — единственный ответ, почему заседание переносят.

Однако глава фракции Давид Арахамия уверяет, что причина совсем в другом — нужно было поехать на фронт. Вместе с тем Верховная Рада уже третью неделю подряд простаивает. Неожиданно для самих нардепов парламент отменил сразу три заседания, назначенные на 6-8 марта. Следующее должно состояться 14 марта, и на повестке дня — нелегитимные выборы в России. В то же время уже сейчас в Раде лежат несколько важных законопроектов — мобилизация, правки к которой сейчас рассматривают в комитете, и запрет деятельности московского патриархата в Украине.

Как отмечает собеседник издания Liga.net во фракции монобольшинства, на самом деле это реакция на так называемых "правкотеррористов", то есть тех нардепов от оппозиции, которые "требовали неограниченные командировки за границу". А пока этого не будет — якобы угрожали ставить на голосование каждую правку, в частности к упомянутым проектам.

Принятие некоторых законов подвязано еще и под то, что правительство обещало в рамках евроинтеграции и запуска переговорной рамки с ЕС, а также с выполнением условий МВФ и Всемирного банка.

Напомним, что в среду, 13 марта, в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки должны были продолжить рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако заседание не состоялось. По словам секретаря комитета Романа Костенко, дата следующего заседания комитета неизвестна.

"Монобольшинство последний год дает до 170 голосов в среднем. И это означает, что "Слуге народа" нужна коалиция. Пока они создали негласную — с ОПЗЖ. Но они будут нести за это политическую ответственность", — отмечает Костенко.

Важно

"Бронь для богатых" и цифровизация: что вызывает больше всего дискуссий в законопроекте о мобилизации

11 марта народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в парламенте может появиться законопроект об экономическом бронировании.