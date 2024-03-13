В Варшаве готовятся к войне: на строительство бомбоубежищ потратят 27 млн евро

По словам мэра Рафала Тшасковского, запущена программа "Варшава защищает", которая также предусматривает подготовку больниц к работе в чрезвычайных ситуациях

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский в среду, 13 марта, объявил, что на сооружение бомбоубежищ и ряд других мер безопасности выделят 27 млн евро. Реализуют эти планы в ближайшие несколько лет. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что к таким мерам руководство польской столицы подтолкнула ядерная риторика главы Кремля Владимира Путина.

В последнее время представители ЕС, разведслужбы и оборонные ведомства предупреждают о возможных российских ударах по странам НАТО через несколько лет.

По словам Рафала Тшасковского, сооружение укрытий входит в стратегию Варшавы, которая в ближайшие годы потратит на сектор безопасности значительные средства, чтобы "подготовиться к любому развитию событий". Запущена специальная программа "Варшава защищает", которая также предусматривает подготовку больниц к работе в чрезвычайных ситуациях и учебные тревоги для жителей города.

ЕС готовится к войне и строит защитные сооружения

Польша — не первая страна, которая прибегла к таким мерам. В Румынии начали строить бомбоубежища у границы с Украиной после того, как на территории страны нашли обломки беспилотников. В Германии призывают согласовать федеральный проект ремонта бункеров. Инвестиции в защиту населения от войны исчисляются миллиардами евро. В феврале в балтийских странах решили построить больше тысячи бетонных бункеров на границах с РФ и Беларусью.

Напомним, что в Украине могут мобилизовать до 500 тысяч человек.

Также сообщалось, что, по данным CNN, Украина проводит хорошо спланированную стратегию атак дронов по НПЗ в тылу РФ.