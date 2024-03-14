Польский танк обретает форму: что нового в программе K2 Black Panther (фото)

В числе основных отличий польского танка K2PL от оригинальной машины — дистанционно управляемый оружейный модуль, система активной защиты и "глушилка" беспилотников.

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Войско Польское постепенно вооружается основными боевыми танками K2 Black Panther производства южнокорейской корпорации Hyundai Rotem. В сентябре прошлого года стало известно, что к 2026 году должно быть налажено локальное производство машин в Польше, однако детали программы не раскрывались. В связи с этим обозреватель Defence24 Антоний Валковски 13 марта опубликовали материал, в котором подробно говорилось о том, какие основные отличия между польскими танками K2PL и оригинальными машинами K2.

Отмечается, что на сегодняшний день полный список изменений в K2PL по сравнению с корейским прототипом пока не уточнен. Между тем представители Hyundai Rotem предоставили информацию об оборудовании, которое обязательно будет установлено на польских машинах.

Ключевые отличия

В их числе дистанционно управляемый оружейный модуль, система активной защиты танка и "глушилка" для беспилотных систем. Также в соответствии с пожеланиями польских военных базой для K2PL станет оригинальный корпус и башня нынешнего K2, а не удлиненная модель, которая была представлена на выставке MSPO 2022.

"Это означает то, что вряд ли будет предусмотрена возможность изолировать от экипажа боекомплект для основного орудия, установленном в корпусе, или перенести место водителя к продольной оси машины. Реализация этих решений, хотя и желательна с точки зрения практичности и безопасности экипажа, потребовала бы серьезной переделки корпуса", — отмечает Валковски.

По мнению автора публикации, такое решение привело бы к тому, что речь шла уже о новой модели танка, например K2A1. Однако это не означает, что к этой теме нельзя будет вернуться в будущем, поскольку южнокорейские оружейники готовы внести соответствующие изменения в конструкцию в последующих партиях K2PL.

Польский танк K2 Black Panther из 20-й механизированной бригады

Вооружение

Что касается вооружения танка, то здесь пока точных сведений нет. Если в польском Минобороны решат оставить оригинальное стрелковое вооружение, то танк будет оснащен крупнокалиберным 12.7-мм пулеметом SNT Motiv, а альтернативным вариантом является WKM-B калибра 12.7 x 99 мм.

Относительно боеприпасов к основной 120-мм пушки, то польские военные безусловно будут стремиться к унификации боекомплекта танков Leopard 2, M1 Abrams и K2 Black Panther. Особенно важной представляется адаптация К2 к использованию многоцелевых фугасных боеприпасов с программируемым взрывателем, таких как немецкий снаряд DM11, израильский М339 и американский XM1147 AMP.

Бронезащита

Также интерес вызывает оснащение системой активной защиты (КАЗ). Предположительно это будет не израильская система Trophy HV от Rafael Advanced Defense Systems и не комплект корейской KAPS (Korean Active Protection System). Здесь речь может идти о новой системе KAPS-2 от Hyundai Rotem, хотя о ее технических подробностях ничего не известно.

Единственное, о чем говорится это то, что КАЗ должен быть оптимизирован для К2 по габаритам, массе и энергопотреблению и базироваться на уже внедренной, сертифицированной системе. Валковски предположил, что это будет версия VPS-комплекса Trophy для британских танков Challenger 3.

Элементов системы активной защиты танка К2

Также танк возможно будет оснащен дополнительными модулями защиты, из-за чего вес машины увеличится с 57 до 60 тонн.

Вместе с тем без изменений останется трансмиссия корейского двигателя HD Hyundai Infracore DV27K, хотя в перспективе танк может получить модернизированный вариант DV27K с увеличенной мощностью до 1700 л.с.

В заключении эксперт отметил, что пока инженеры рассматривают вариант тактического применения танка на поле боя. Так в свете опыта российско-украинской войны, считает Валковски, представляется разумным рассмотреть вопрос о том, следует ли предоставить K2PL возможность вести прицельный огонь с закрытых позиций.

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