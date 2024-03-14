Высадка десанта РФ на правом берегу Херсонщины: в ОК "Юг" рассказали детали

Оккупанты давно готовили этот рейд и решили его осуществить до выборов президента РФ. Они должны были "наделать шума" на правом берегу и создать "эффект угрозы", рассказывает Гуменюк.

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Российские оккупанты на Херсонщине хотели высадить десант в районе Антоновского моста, но вместо этого подверглись атаке со стороны Сил обороны. Они наткнулись на хорошо подготовленную оборону украинских защитников. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, попытка оккупантов провалилась, а Силы обороны Украины встретили их плотным огнем. Лодка россиян была уничтожена.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ провели "дерзкий" рейд на правый берег Днепра. Он заверил, что россияне не были разбиты и дали отпор ВСУ.

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"Пытаются экономить": оккупанты идут в "мясные штурмы", но берегут бронетехнику, — Гуменюк

"В пропагандистских пабликах их же военные журналисты писали, что не все было так ярко и феерично. Они описали все ближе к нашей официальной версии, как все было на самом деле", — сказала Гуменюк.

По словам спикера, россияне давно готовили это рейд и решили его осуществить накануне "сакральной даты" — до выборов президента РФ. Они должны были "сделать шум" на правом берегу и создать "эффект угрозы".

"Все потому, что правый берег выше левого, и обустройство контрбатарейной борьбы нами было спланировано, организовано таким образом, чтобы исключить в абсолюте приближение по воде любого несанкционированного объекта к правому берегу", — рассказала Наталья Гуменюк.

Поэтому оккупанты попали в ловушку, а мощный артиллерийский огонь остановил лодку и проредил ее личный состав.

"Каждое плавсредство россиян, которое будет пытаться продвинуться к контролируемому Украиной берегу, получает билет по направлению "русского военного корабля". Они должны были это усвоить еще в первый день полномасштабного вторжения, но не усвоили. Поэтому повторение — иметь обучение, а мы можем повторить снова", — добавила Гуменюк.

Напомним, что 7 марта Наталья Гуменюк рассказала, что на правом берегу Днепра проведены мероприятия по обустройству оборонительных сооружений. Ключевой целью является предотвращение возможности российским оккупантам подходить и высаживаться на соответствующей территории.

4 марта о возможном наступлении ВС РФ на Юге Украины высказался начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.