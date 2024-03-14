Висадка десанту РФ на правому березі Херсонщини: в ОК "Південь" розповіли деталі

Окупанти давно готували цей рейд і вирішили його здійснити до виборів президента РФ. Вони мали "наробити шуму" на правому березі і створити "ефект загрози", розповідає Гуменюк.

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Російські окупанти на Херсонщині хотіли висадити десант в районі Антонівського мосту, але натомість зазнали атаки з боку Сил оборони. Вони наштовхнулися на добре підготовлену оборону українських захисників. Про це в коментарі "24 каналу" розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, спроба окупантів провалилася, а Сили оборони України зустріли їх щільним вогнем. Човен росіян було знищено.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗС РФ провели "зухвалий" рейд на правий берег Дніпра. Він запевнив, що росіяни не були розбиті і дали відсіч ЗСУ.

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"В пропагандистських пабліках їхні ж військові журналісти писали, що не все було так яскраво і феєрично. Вони описали все ближче до нашої офіційної версії, як все було насправді", – сказала Гуменюк.

За словами речниці, росіяни давно готували це рейд і вирішили його здійснити напередодні "сакральної дати" — до виборів президента РФ. Вони повинні були "зробити шум" на правому березі і створити "ефект загрози".

"Все тому, що правий берег вище за лівий, і облаштування контрбатарейної боротьби нами було сплановано, організовано таким чином, щоб виключити в абсолюті наближення по воді будь-якого несанкціонованого об'єкта до правого берега", – розповіла Наталя Гуменюк.

Тож окупанти потрапили у пастку, а потужний артилерійський вогонь зупинив човен і прорідив його особовий склад.

"Кожен плавзасіб росіян, який буде намагатися просунутись до контрольованого Україною берега, отримує квиток за напрямком "руського воєнного корабля". Вони мали це засвоїти ще в перший день повномасштабного вторгнення, але не засвоїли. Тому повторення – мати навчання, а ми можемо повторити знову", – додала Гуменюк.

Нагадаємо, що 7 березня Наталя Гуменюк розповіла, що на правому березі Дніпра проведені заходи з облаштування оборонних споруд. Ключовою метою є запобігання можливості російським окупантам підходити та висаджуватися на відповідній території.

4 березня про можливий наступ ЗС РФ на Півдні України висловився начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.