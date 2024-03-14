"Намагаються економити": окупанти йдуть у "м'ясні штурми", але бережуть бронетехніку, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", у противника в підрозділах фіксуються серйозні морально-психологічні проблеми, однак він використовує людський ресурс на повну.

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Російські окупанти хоч і досить активні на полі бою, але продовжують економити сили. Зокрема це стосується броньованої техніки. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

За її словами, хоч у противника і спостерігаються серйозні психологічні проблеми в підрозділах, від тактики м'ясних штурмів відмовлятися він не збирається.

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"Тактика "м'ясних штурмів" проглядається зараз на всьому Південному напрямку фронту. У Кринках — така сама ситуація там, де Сили оборони України утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Це ж спостерігається і на тих ділянках, які ворог намагається відвоювати на Запорізькій ділянці, зокрема йдеться про селище Роботине", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо представниця ОК "Південь" додала, що бронетехніка у ЗС РФ на режимі "стоп". Вони намагаються її економити, адже усвідомлюють, що вона їм може ще стати в пригоді в майбутньому. Загалом певні труднощі спостерігаються в обох сторін.

"Поки що в Сил оборони є певні складнощі, оскільки не приходить зараз так інтенсивно підтримка партнерів, як нам хотілося б. Окупанти теж намагаються економити сили і справді дозволяють собі вольності у використанні тільки того, що в них справді є в незмірній кількості — людського ресурсу. Вони намагаються проводити ці самі "м'ясні штурми", незважаючи на те, що вони мають дуже серйозні морально-психологічні проблеми в підрозділах, які вони задіють у цих штурмах", — підсумувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що така тактика ЗС РФ зберігається вже певний час. Ще 13 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що ЗС РФ влаштовують щодня щонайменше 2-3 штурми. Техніку ворожі бійці в ці операції не беруть — економили. При цьому окупанти ховаються за мирним населенням.