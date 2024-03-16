Не считаясь с потерями: РФ хочет удержать инициативу и подготовиться к наступлению, — ISW

По словам аналитиков, ВС РФ будут пытаться мешать украинским силам стабилизировать свои оборонительные линии.

Related video

Российские военные, скорее всего, продолжат попытки локальных атак, чтобы удержать инициативу на всей линии фронта. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 15 марта говорится, что россияне, скорее всего, попытаются провести большую наступательную операцию в этом году.

По словам аналитиков, решающую роль в способности ВСУ удерживать оборону сыграет помощь Запада. При этом ВС РФ будут пытаться мешать украинским силам стабилизировать свои оборонительные линии.

Эксперты заявили, что ВС РФ продолжат использовать те преимущества, которые предоставляет им наличие инициативы на поле боя. Командование оккупантов хочет провести динамичную переоценку своих наступательных усилий весной и летом.

В ISW отметили, что ВС РФ могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций, несмотря на потери. Россияне хотят воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как в страну прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что ВС РФ потратили $30 тысяч на уничтожение макета танка. Россияне зафиксировали украинскую "технику" и решили ее атаковать с помощью барражирующего БПЛА "Ланцет". Однако вместо настоящего танка враг нанес удар по макету.

Также в ВСУ сообщили, что ВС РФ захватили опорные пункты в Работино. По словам лейтенанта с позывным "Алекс", российские войска прорвались в район местной школы, но Силы обороны провели серию успешных контратак и вернули утраченные позиции.