Не зважаючи на втрати: РФ хоче утримати ініціативу і підготуватися до наступу, — ISW

За словами аналітиків, ЗС РФ намагатимуться заважати українським силам стабілізувати свої оборонні лінії.

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Російські військові, найімовірніше, продовжать спроби локальних атак, щоб утримати ініціативу на всій лінії фронту. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 15 березня йдеться, що росіяни, найімовірніше, спробують провести велику наступальну операцію цього року.

За словами аналітиків, вирішальну роль у здатності ЗСУ утримувати оборону зіграє допомога Заходу. При цьому ЗС РФ намагатимуться заважати українським силам стабілізувати свої оборонні лінії.

Експерти заявили, що ЗС РФ продовжать використовувати ті переваги, які надає їм наявність ініціативи на полі бою. Командування окупантів хоче провести динамічну переоцінку своїх наступальних зусиль навесні та влітку.

У ISW зазначили, що ЗС РФ можуть спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій, незважаючи на втрати. Росіяни хочуть скористатися нестачею української техніки до того, як у країну прибуде обіцяна західна безпекова допомога.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ витратили $30 тисяч на знищення макета танка. Росіяни зафіксували українську "техніку" і вирішили її атакувати за допомогою баражуючого БПЛА "Ланцет". Однак замість справжнього танка ворог завдав удару по макету.

Також у ЗСУ повідомили, що ЗС РФ захопили опорні пункти в Роботиному. За словами лейтенанта з позивним "Алекс", російські війська прорвалися в район місцевої школи, але Сили оборони провели серію успішних контратак і повернули втрачені позиції.