"Не были к такому готовы": неизвестные БПЛА неделями летали возле авиабазы в США (фото)

В течение декабря 2023 года на одной из стратегических баз Воздушных сил наблюдали неизвестные беспилотники. Для исследования ситуации даже привлекался самолет НАСА.

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На военной базе Воздушных сил США Лэнгли в течение нескольких недель фиксировали неизвестные беспилотники. Военные даже привлекли самолеты NASA WB-57F, чтобы исследовать события вокруг базы. Об этом сообщает The War Zone.

Воздушные силы США подтвердили изданию, что действительно неизвестные беспилотные летательные аппараты фиксировались над авиабазой Лэнгли. Она находится в одном из самых стратегических районов страны. Между базой ВМС Норфолк и открытой Атлантикой. Отмечается, что события происходили в течение декабря 2023 года.

Волна странных вторжений БПЛА подчеркивает угрозы, которые несут собой беспилотники на традиционных полях сражений и вне их.

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"Установка впервые зафиксировала активность БПЛА вечером 6 декабря [2023 года] и подверглась многочисленным вторжениям в течение декабря. Количество БПЛА колебалось, и они были разного размера/конфигурации. Ни одно из этих вторжений не свидетельствовало о враждебных намерениях, но что-либо, летающее в нашем ограниченном воздушном пространстве, может представлять угрозу безопасности полетов. FAA было проинформировано о вторжении БПЛА", — сообщил представитель авиабазы Лэнгли.

Также он отметил, что они не будут озвучивать влияние БПЛА на операции или на конкретные меры по защите. Известно, что на авиабазе Лэнгли базируются истребители F-22 Raptor для поддержки командования по защите США, включая столицу. Пока неизвестно, представляли ли беспилотники угрозу другим военным объектам в регионе. Но ситуация вызвала значительный резонанс в армии США, особенно из-за недавнего скандала с китайскими шпионскими аэростатами.

"Я не был готов к такому количеству нарушений, которые фиксируются. Я ознакомился с событиями на объединенной базе Лэнгли-Юстис, и я использую это как центральный элемент моей 90-дневной оценки", — заявил командующий NORAD и NORTHCOM генерал Грегори Гийо.

Самолет НАСА WB-57F Фото: NASA

Военные привлекали значительные силы для патрулирования неба над базой Лэнгли. Аналитики фиксировали 8 истребителей F-16 при поддержке авиазаправщиков. В середине декабря даже привлекался самолет НАСА WB-57F. 18-19 декабря он выполнял "поддержку изображениями".

F-16 патрулируют небо США Патрулирование базы самолетом НАСА WB-57F

"Самолет НАСА WB-57 выполняет полеты по Соединенным Штатам в поддержку научных исследований и дистанционной съемки. Они летали по крайней мере 30 раз за последние два месяца", — сказал представитель исследовательского центра NASA Лэнгли в Вирджинии.

Напомним, 13 марта в ВС США подали запрос на списание 250 самолетов в 2025 году.

23 февраля СМИ писали, что Великобритания планирует списать 13 образцов оружия, среди которых САУ AS90, БМП и другие.