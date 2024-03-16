Удары по Черноморскому флоту позволили преодолеть экспортный кризис морем, — WSJ (фото)

Украинские морские дроны продемонстрировали удивительный успех в Черном море, что позволяет разблокировать экспорт через черноморские порты, пишут журналисты.

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Удивительный военный успех Украины в Черном море позволяет наращивать экспорт зерновых в другие страны морем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинские морские беспилотники потопили ряд российских боевых кораблей Черноморского флота РФ. Украина почти закрыла доступ для оккупационных кораблей в Черном море — это позволило увеличить экспорт зерна из главных портов в Одессе почти до довоенного уровня.

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Пока Украина с тревогой наблюдает за политическими спорами в США, экспорт морем называют ярким пятном событий в российско-украинской войне. Увеличение доходов обеспечивает своевременный толчок для украинской экономики, которая потеряла примерно треть производства за первый год полномасштабной войны, прежде чем увидеть рост на около 5% в 2023 году.

Экспорт зерна увеличился более чем вдвое до более 5 миллионов тонн в декабре 2023 года с 2 млн тонн в сентябре того же года. Министр экономики Юлия Свириденко говорит, что если рост сохранится, то это должно добавить 3,3 млрд долларов к экспорту в этом году или дать 1,2% роста ВВП.

Структура украинского экспорта по виду транспорта Фото: The Wall Street Journal

Когда Россия вышла из зерновой сделки, которую организовали с Турцией и ООН, Украина вступила в бой с Черноморским флотом. Были потоплены боевые корабли РФ, несмотря на отсутствие у украинской армии больших кораблей в море. За последние 4 месяца 2023 года Украина уничтожила 20% Черноморского флота РФ.

В результате большая часть Черного моря стала закрытой для РФ, а Украина открыла для себя путь для экспорта зерна из Одессы.

"Это была демонстрация силы, а Россия понимает только силу", — говорит Андрей Ставницер, исполнительный директор компании "ТрансИнвестСервис", которая управляет крупнейшим сухогрузным портом в Украине.

Сейчас основным товаром является железная руда и зерно, но Ставницер ожидает восстановления и контейнерных перевозок. Украина также помогает странам страховать свои суда, чтобы больше кораблей могли зайти в порты. Однако есть и другая сторона. Россия атакует Одессу ракетами. Докеры прекращают работу на время воздушной тревоги, что увеличивает время на загрузку. Поэтому надо усилить ПВО Одессы.

Напомним, 14 марта ВСУ уничтожили вражескую попытку высадки на правый берег Херсонщины.

6 марта в РФ показали, как экипаж "Сергея Котова" пытался отбиться от атаки морских дронов ГУР.