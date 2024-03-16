Погибла под Киевом: семья украинской журналистки будет судиться с Fox News (фото)

В иске телекомпанию обвиняют в халатности, поскольку она отправила свою команду в зону активных боевых действий, несмотря на многочисленные предупреждения местных чиновников.

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Семья украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла в марте 2022 года, подала иск против американской телекомпании Fox News. Об этом сообщает издание Business insider.

Соответствующий иск в Верховный суд штата Нью-Йорк подали родители Кувшиновой и Шейн Томсон, советник по вопросам безопасности SEPAR, британского охранного агентства, которое в то время работало по контракту с Fox News.

В чем обвиняют Fox News

В иске телекомпанию обвиняют в халатности, поскольку она отправила команду журналистов, которые работали по контракту с Fox News, в зону активных боевых действий, несмотря на многочисленные предупреждения местных чиновников и консультанта по вопросам безопасности, который рекомендовал им не делать этого.

Андрей Кувшинов, отец Александры, считает, что его дочь безосновательно подвергли опасности.

"Я не понимаю, как было принято решение для Fox News пойти туда, где было опасно, где была реальная угроза", — рассказывает Кувшинов.

Семья погибшей украинской журналистки Кувшиновой будет судиться с Fox News

Украинская журналистка погибли во время обстрела под Киевом: детали

Напомним, еще 15 марта 2022 года сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела со стороны российских войск в северо-восточной части села Горенка в Бучанском районе Киевской области погибла украинская журналистка Александра Кувшинова.

Кроме того, в больнице от полученных накануне ранений скончался и 55-летний оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закржевский, который освещал войну в Украине. Во время обстрела повреждения получил еще один корреспондент агентства Fox News Бенджамин Холл, он выжил, но врачам пришлось ампутировать часть голени.

Что об этом говорят в Украине

Тогда советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что судя по характеру ранений Бенджамина Холла, журналисты Fox News попали под минометный или артиллерийский обстрел, когда ехали в сторону Ирпеня.

Напомним, что в воскресенье, 13 марта, в Ирпене во время обстрела со стороны российских войск смертельное ранение получил американский кинематографист Брент Ренауд, который ранее работал на The New York Times. Еще одного сотрудника американской прессы госпитализировали.