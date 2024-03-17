"Меньше злоупотреблять спиртным": в ГУР дали совет росСМИ, заявившим о сбитии Black Hawk (видео)

Российские пропагандисты и СМИ заявили о якобы сбитии американского вертолета UH-60 "Black Hawk", который использует украинская военная разведка. В ГУР эту информацию опровергли.

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В воскресенье, 17 марта, российский пропагандист и так называемый "военный корреспондент" Евгений Поддубный распространил информацию о том, что российская армия якобы сбила американский вертолет UH-60 "Black Hawk" с десантом на борту.

Произошло это, по его словам, в районе Лукашевки. На борту военно-транспортного вертолета якобы было до 20 человек.

Поддубный утверждает, что украинские военные планировали высадку в российских Козинках Белгородской области для "создания видимости контроля над населенным пунктом".

В свою очередь, российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вертолет Ми-8 якобы был сбит из ПЗРК "Верба" в Лукашовке Сумской области.

Позже Поддубный также заявил, что ВС РФ сбили не "Black Hawk", а военно-транспортный вертолет Ми-8.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что эта информация не соответствует действительности, пишет "РБК-Украина".

В комментарии журналистам Юсов сказал, что это "очередная ложь российской пропаганды".

"То они сообщали о полутора тысячах погибших украинских военных в Белгородской области, то еще какую-то чушь. И вот очередная история с "Black Hawk". "Black Hawk" в строю, выполняют поставленные задачи и с ними все хорошо", — подчеркнул Юсов.

Кроме того, пресс-служба ГУР МО заверила, что "все борта "Black Hawk" находятся в отличном рабочем состоянии, а их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задачи.

В разведке показали работу "черных ястребов".

"Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. На борту находились 20 человек. Вертолет попал в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель и пришлось совершить экстренную посадку.

14 марта бойцы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины не позволили российским военным заминировать водоемы в Херсонской области.