"Менше зловживати спиртним": у ГУР дали пораду росЗМІ, які заявили про збиття Black Hawk (відео)

Російські пропагандисти і ЗМІ заявили про нібито збиття американського гелікоптера UH-60 "Black Hawk", який використовує українська воєнна розвідка. У ГУР цю інформацію спростували.

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У неділю, 17 березня, російський пропагандист і так званий "військовий кореспондент" Євген Піддубний поширив інформацію про те, що російська армія нібито збила американський вертоліт UH-60 "Black Hawk" з десантом на борту.

Сталося це, за його словами, в районі Лукашівки. На борту військово-транспортного гелікоптера нібито було до 20 осіб.

Піддубний стверджує, що українські військові планували висадку у російських Козинках Бєлгородської області для "створення видимості контролю над населеним пунктом".

Зі свого боку, російське інформаційне агентство "ТАСС" з посилання на Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що вертоліт Мі-8 нібито був збитий з ПЗРК "Верба" у Лукашівці Сумської області.

Пізніше Піддубний також заявив, що ЗС РФ збили не "Black Hawk", а військово-транспортний вертоліт Мі-8.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, пише "РБК-Україна".

У коментарі журналістам Юсов сказав, що це "чергова брехня російської пропаганди".

"То вони повідомляли про півтори тисячі загиблих українських військових у Бєлгородській області, то ще якісь нісенітниці. І от чергова історія з "Black Hawk". "Black Hawk" у строю, виконують поставлені завдання і з ними все добре", — наголосив Юсов.

Крім того, пресслужба ГУР МО запевнила, що "усі борти "Black Hawk" перебувають в чудовому робочому стані, а їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

У розвідці показали роботу "чорних яструбів".

"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня в Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту перебували 20 осіб. Гелікоптер потрапив у сніговий заряд, через що відмовив двигун і довелося здійснити екстрену посадку.

14 березня бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України не дозволили російським військовим замінувати водойми у Херсонській області.