Оборонные сооружения и дефицит снарядов: Зеленский провел Ставку, детали

Украинские чиновники рассказали, насколько надежно защищены от ударов ВС РФ объекты энергетической инфраструктуры, а также водо- и газоснабжающие предприятия.

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18 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором выслушал доклад главнокомандующего, генерал-полковника Александра Сырского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава государства интересовался, строятся ли фортификационные сооружения и имеют ли ВСУ достаточное количество снарядов. О деталях объяснений чиновников говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

В сообщении о заседании Ставки объясняется, что кроме Сырского и Шмыгаля прозвучали отчеты других должностных лиц.

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В частности, о защите инфраструктурных объектов говорил вице-премьер Александр Кубраков, глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев и глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По вопросам фортификаций заслушали главу специальной службы транспорта Минобороны Богдана Бондаря.

Ставка Зеленского — детали совещания 18 марта

Александр Сырский рассказал президенту о текущей ситуации на фронте и наличии снарядов — темпах их поступления и расходов. Также объяснил, какие разведывательные данные получают украинские спецслужбы. Еще одно направление, о котором говорили на Ставке, — как заключаются и выполняются соглашения о закупке техники, оружия, снарядов.

Представители гражданских властей отчитались по двум направлениям, ранее рассматривавшимся на Ставке, указано в сообщении в Telegram-канале президента.

Первое направление – как происходит защита инфраструктурных объектов, то есть – защита энергетических предприятий, а также водо- и газопоставщиков.

Второе направление – темпы возведения фортификаций. Детали докладов не упоминались. Президент коротко написал, что "работа продолжается".

Отметим, после блокировки пакета помощи в размере более 60 млрд дол. от США, украинские Силы обороны почувствовали нехватку снарядов – об этом писали западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников. Тем временем президент Чехии Петер Павел заявил, что нашел для Украины почти 1 млн снарядов. Где именно они нашлись, политик не объяснил: обратился в правительства западных стран, чтобы они собрали деньги на закупку.

До 15 марта стало известно, что деньги на закупку собрали и пройдет несколько недель, пока снаряды окажутся на фронте.

В то же время, украинские власти начали строить оборонительные сооружения неподалеку от линии фронта на северных и северо-восточных границах. Например, в феврале в Минобороны заявили, что Украина будет иметь тысячи опорных пунктов — показали, какие работает землеройная техника.

Напомним, 18 марта разведка Южной Кореи рассказала, что Северная Корея с начала 2024 года прислала РФ более 7 контейнеров снарядов. Между тем военный эксперт оценил, находится ли в рабочем состоянии ядерный арсенал Кремля.