Оборонні споруди і дефіцит снарядів: Зеленський провів Ставку, деталі

Українські чиновники розповіли, наскільки надійно захищені від ударів ЗС РФ об'єкти енергетичної інфраструктури, а також водо- та газопостачальні підприємства.

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18 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якій вислухав доповіді головнокомандувача, генерал-полковника Олександра Сирського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Очільник держави цікавився, чи будуються фортифікаційні споруди та чи мають ЗСУ достатню кількість снарядів. Про деталі пояснень посадовців ідеться у дописі в Telegram-каналі президента.

У дописі про засідання Ставки пояснюється, що, крім Сирського та Шмигаля, пролунали звіти інших посадовців.

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Зокрема, про захист інфраструктури об'єктів говорив віцепрем’єр Олександр Кубраков, голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов та голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Щодо питань фортифікацій заслухали голову спеціальної служби транспорту Міноборони Богдана Бондара.

Ставка Зеленського — деталі наради 18 березня

Олександр Сирський розповів президенту про поточну ситуацію на фронті і про наявність снарядів — темпи їх надходження та витрат. Також пояснив, які розвідувальні дані отримують українські спецслужби. Ще один напрямок, про який говорили на Ставці — як укладаються та виконуються угоди про закупівлю техніки, зброї, снарядів.

Представники цивільної влади відзвітували щодо двох напрямків, які раніше розглядали на Ставці, вказано у дописі в Telegram-каналі президента.

Перший напрямок — як відбувається захист інфраструктурних об'єктів, тобто — захист енергетичних підприємств, а також водо- та газопостачальників.

Другий напрямок — темпи зведення фортифікацій. Деталі доповідей не згадувались. Президент коротко написав, що "робота триває".

Зазначимо, після блокування пакета допомоги розміром більш як 60 млрд дол. від США, українські Сили оборони відчули нестачу снарядів — про це писали західні ЗМІ з посиланням на українських урядовців. Тим часом президент Чехії Петер Павел заявив, що відшукав для України майже 1 млн снарядів. Де саме вони знайшлись, політик не пояснив: звернувся до урядів західних країн, щоб вони зібрали гроші на закупівлю.

Станом на 15 березня стало відомо, що гроші на закупівлю зібрали і мине кілька тижнів, поки снаряди опиняться на фронті.

Водночас українська влада почала будувати оборонні споруди неподалік від лінії фронту на північних та північно-східних кордонах. Наприклад, в лютому в Міноборони заявили, що Україна матиме тисячі опорних пунктів — показали, які працює землерийна техніка.

Нагадуємо, 18 березня розвідка Південної Кореї розповіла, що Північна Корея з початку 2024 року надіслала РФ понад 7 контейнерів снарядів. Тим часом військовий експерт оцінив, чи у робочому стані перебуває ядерний арсенал Кремля.