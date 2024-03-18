Война не бесконечна: в 2025-2026 годах маятник качнется против РФ, — аналитик

По словам военного аналитика Майкла Кларка, война в Украине не бесконечна, но может продлиться еще несколько лет. РФ не сможет вести стратегическое наступление до весны 2025-го, но постарается добиться как можно большего в 2024-м.

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Россияне не смогли перекрыть Украине морской путь из Черного моря в Средиземное, поэтому активно обстреливают Одессу и Черноморск. И ракеты упавшие во время недавнего визита представителей Греции могли направляться на склады или портовую инфраструктуру. Об этом военный аналитик Майкл Кларк заявил в интервью грузинской студии "Радио Свобода".

Майкл Кларк — эксперт по вопросам обороны и безопасности, бывший гендиректор аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI)".

"Однако вполне возможно, что россияне попытаются убить Зеленского. Они определенно пытались убить его ранее", — сказал Кларк, добавив, что их не отпугнуло бы и то, что вместе с президентом Украины погиб бы и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По мнению Кларка, если бы представитель НАТО погиб в Украине, немедленного возмездия бы не последовало, но это бы сняло многие существующие запреты на поставку вооружений Украине.

"Подозреваю, что Германия перешла бы определенный порог, который очень заметен внутри Германии. Этому бы последовали и другие страны.

Третий год войны

Эксперт считает, что, по оценкам Путина, война в Газе и сокращение западной помощи Украине дают ему преимущество.

"Поэтому россияне считают, что могут получить больше территорий, возможно весь Донбасс к концу года, — объяснил он. — В 2025-м маятник может качнуться против России, а, возможно, и нет. Но к 2025-му, если Украина сможет пережить этот год, ее военная промышленность будет в лучшей форме. Россияне не смогут вести крупное или стратегическое наступление против Украины до весны 2025-го, поэтому постараются добиться как можно большего в 2024-м".

Россия, возможно, рассчитывает на смену власти в Украине, чтобы добиться переговоров. Но пока президент Владимир Зеленский, переговоров на российских условиях не будет, поэтому 2024-й очень важен.

"Это война индустриальной эпохи. То есть продлится еще несколько лет. Она не будет бесконечной, но будет еще несколько лет. Маятник качается вперед и назад в индустриальную эпоху. Если качнется в пользу РФ, возможно, Украина проиграет. Но если не все будет в пользу России, значит маятник должен оказаться и на стороне Украины, если продержится этот год, в 2025-2026 годах", — объяснил он.

На чьей стороне Германия

Майкл Кларк считает, что если Украине предоставят все необходимое на этот и следующий годы, то, скорее всего, не усилиями всех 27 стран ЕС, или 32-х стран НАТО. Полного единства в отношении Украины нет, что заметно в политике некоторых южных стран и США. Но есть ядро стран, которые готовы делать необходимое.

"И один из ключевых вопросов: присоединится ли Германия к этому ядру стран или же продолжится амбивалентность", — отметил он и в качестве примера привел инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине.

"У ЕС есть план по поставке 1 млн боеприпасов, но, как обычно, ЕС выполняет только часть запланированного. Обычное явление для ЕС. Стоит ждать того, что ЕС будет постоянно делать меньше, чем ожидается, и обещать больше, чем может. Что-то поставляют, но никогда столько, сколько обещают", — отметил он.

Поэтому инициативы идут от стран Европы, в которых по-настоящему понимают опасность украинского кризиса.

"Но Америка важна. Если Америка вернется к поддержке, тогда Украина будут в безопасности. Если нет, тогда многое будет зависеть от Германии", — объяснил он.

Напомним, что в Европарламенте депутаты из Германии голосовали за Taurus, а в Бундестаге — против.

Также сообщалось, что, по данным Spiegel, глава немецкого МИД тайно планирует передать ракеты Taurus Украине.