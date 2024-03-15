Тайный план Бербок: глава немецкого МИД планирует передачу Taurus Украине, — Spiegel

По словам министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, отличным вариантом для передачи Taurus Украине может быть идея, что Лондон получает немецкие Taurus, а Киев — британские крылатые ракеты Storm Shadow.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продолжает скрыто работать над планом отправки Taurus в Украину, не пересекая "красных линий" канцлера Олафа Шольца. Об этом 15 марта пишет немецкий Der Spiegel.

По мнению аналитиков, один из вариантов Бербок выглядит как круговой обмен: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями.

"Пока что министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца.

Одной из загвоздок является вопрос контроля, "куда целиться, куда стрелять и куда попадать", и этот контроль невозможен без немецких солдат", — подчеркивает издание, ссылаясь на экспертов Бундесвера, которые объяснили политикам в Бундестаге, что эта крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью немецких военных.

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Они доказывают, что только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров.

Каковы шансы Бербок

По сведениям Spiegel, сейчас только Военно-воздушные силы в Бюхеле могут обслуживать и планировать работу с Taurus, но не производитель. Поэтому Шольц однозначно отвергает любой вариант. Вместе с тем как альтернативу Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте — вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в таком случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу.

Яростным сторонником Бербок стал критик ЕС и пионер Brexit, как его называют в Европе, — коллега из Великобритании Дэвид Кэмерон. После осеннего назначения главой внешнеполитического ведомства он стал ключевым дипломатическим партнером и союзником Бербок, помогая ей усиливать политическое давление на Шольца и его сторонников. Так, через день после интервью Кэмерона в эфире немецкого телерадиоканала ARD министр заявил, что вариантом для передачи Taurus Украине может быть идея, что Лондон получает немецкие Taurus, а Киев — британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Реакция немецких политиков

Однако, как считают аналитики, для Бербок речь идет не только об одной системе вооружения. Она уверена, что Украина все больше переходит в оборону, а Путин рассчитывает на переизбрание Дональда Трампа в США. В этой ситуации, по мнению министра иностранных дел ФРГ, было бы важно, чтобы канцлер дал немцам понять, что поражение в Украине будет означать для безопасности Европы.

"Неспешность и промедление в итоге могут также способствовать эскалации. Мы все знаем о последствиях этих решений, и как "зеленые" мы не будем отрицать этого ни от кого, даже от федерального канцлера", — предупредила Агнешка Брюггер, заместитель лидера парламентской группы "зеленых".

Либеральный политик Мари-Агнес Штрак-Циммерман во второй раз проголосовала за предложение Taurus от оппозиционной парламентской группы CDU/CSU, а партия FDP также критикует позицию канцлера. Ее лидер Кристиан Линднер также надеется, что Шольц уступит. Согласно сведениям Spiegel, Линднер недавно заявил на партийных комитетах, что украинский персонал должен быть обучен работе с Taurus, а геоданные должны быть доступны только для согласованных целевых зон. Сообщается, что Линднер заверял, что это выполнит условия федерального канцлера.

ХДС/ХСС также усиливает давление. Йоханн Вадефул, заместитель лидера парламентской группы в Бундестаге, хотел бы узнать у Шольца, почему канцлер не доверяет украинской армии в ее ответственности использовать Taurus, как и другие системы.

"Почему вы так не доверяете этому храброму народу и этой армии, которая до сих пор соблюдала все договоренности?" — спрашивает он.

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Напомним, 13 марта Politico писало, что целью встречи Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца является демонстрация единства после напряженного периода, когда франко-германские разногласия по Украине переросли в открытую вражду.

14 марта во французской газете Le Monde вышел материал, в котором говорилось о том, что Макрон говорил своему окружению о необходимости отправить войска в Украину. Французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации на фронте, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое "идет в тупик".