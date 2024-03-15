Таємний план Бербок: голова німецького МЗС планує передачу Taurus Україні, — Spiegel

За словами міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, чудовим варіантом для передачі Taurus Україні може бути ідея, що Лондон отримує німецькі Taurus, а Київ — британські крилаті ракети Storm Shadow.

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Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок продовжує приховано працювати над планом відправки Taurus в Україну, не перетинаючи "червоних ліній" канцлера Олафа Шольца. Про це 15 березня пише німецький Der Spiegel.

На думку аналітиків, один із варіантів Бербок виглядає як круговий обмін: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням і цілями.

"Поки що міністру закордонних справ не вдалося домогтися успіху у Шольца. Однією із заковик є питання контролю, "куди цілитися, куди стріляти і куди потрапляти", і цей контроль неможливий без німецьких солдатів", — підкреслює видання, посилаючись на експертів Бундесверу, які пояснили політикам у Бундестазі, що цю крилату ракету можна розгорнути у повному обсязі тільки за допомогою німецьких військових.

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Вони доводять, що тільки тоді крилата ракета зможе проявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обійти позиції ППО і, зрештою, вразити ціль із точністю менше ніж три метри.

Які шанси Бербок

За даними Spiegel, зараз тільки Військово-повітряні сили в Бюхелі можуть обслуговувати і планувати роботу з Taurus, але не виробник. Тому Шольц однозначно відкидає будь-який варіант. Водночас як альтернативу Taurus можна було б використовувати у зменшеному варіанті — замість великих пакетів даних про місії до системи надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у такому разі Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу.

Запеклим прихильником Бербок став критик ЄС і піонер Brexit, як його називають в Європі, — колега з Великої Британії Девід Кемерон. Після осіннього призначення главою зовнішньополітичного відомства він став ключовим дипломатичним партнером і союзником Бербок, допомагаючи їй посилювати політичний тиск на Шольца і його прихильників. Так, через день після інтерв'ю Кемерона в ефірі німецького телерадіоканалу ARD міністр заявив, що варіантом для передачі Taurus Україні може бути ідея, що Лондон отримує німецькі Taurus, а Київ — британські крилаті ракети Storm Shadow.

Реакція німецьких політиків

Однак, як вважають аналітики, для Бербок йдеться не лише про одну систему озброєння. Вона впевнена, що Україна все більше переходить в оборону, а Путін розраховує на переобрання Дональда Трампа в США. У цій ситуації, на думку міністра закордонних справ ФРН, було б важливо, щоб канцлер дав німцям зрозуміти, що поразка в Україні означатиме для безпеки Європи.

"Неспішність і зволікання врешті-решт можуть також сприяти ескалації. Ми всі знаємо про наслідки цих рішень, і як "зелені" ми не заперечуватимемо цього ні від кого, навіть від федерального канцлера", — попередила Агнєшка Брюггер, заступниця лідера парламентської групи "зелених".

Ліберальний політик Марі-Агнес Штрак-Ціммерман вдруге проголосувала за пропозицію Taurus від опозиційної парламентської групи CDU/CSU, а партія FDP також критикує позицію канцлера. Її лідер Крістіан Лінднер сподівається, що Шольц поступиться. Згідно з інформацією Spiegel, Лінднер нещодавно заявив на партійних комітетах, що український персонал має бути навчений роботі з Taurus, а геодані мають бути доступні тільки для узгоджених цільових зон. Повідомляється, що Лінднер запевняв, що це виконає умови федерального канцлера.

ХДС/ХСС також посилює тиск. Йоханн Вадефул, заступник лідера парламентської групи в Бундестазі, хотів би дізнатися у Шольца, чому канцлер не довіряє українській армії в її відповідальності використовувати Taurus, як і інші системи.

"Чому ви так не довіряєте цьому хороброму народу і цій армії, яка досі дотримувалася всіх домовленостей?" — запитує він.

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Нагадаємо, 13 березня Politico писало, що метою зустрічі Емманюеля Макрона та Олафа Шольца є демонстрація єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі розбіжності щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

14 березня у французькій газеті Le Monde вийшов матеріал, в якому йшлося про те, що Макрон говорив своєму оточенню про необхідність відправити війська в Україну. Французький президент був стурбований погіршенням ситуації на фронті, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".