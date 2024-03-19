Масштабное производство ракет Х-32 в России: партизаны обнародовали секретные документы (фото)

Координаторы подполья сообщили, что директор департамента ОПК РФ Андрей Перегудов требует от Дубненского машиностроительного завода увеличить объемы производства крылатых ракет. Однако враг уже выбивается из запланированного графика.

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Украинские партизаны обнародовали секретные документы по производству российских крылатых ракет X-32 на одном из специализированных предприятий противника. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в движении "Атеш" в Telegram.

По информации координаторов подполья, ранее один из их агентов проник на Дубненский машиностроительный завод в Московской области РФ и добыл секретные документы, касающиеся производства крылатых ракет. Таким образом партизаны узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия.

В заметке утверждают, что заводу не удалось выполнить план по производству на 2022 год.

"На этот раз мы получили больше деталей и готовы поделиться ими с общественностью", — говорится в сообщении.

Планы РФ по изготовлению ракет

Координаторы подполья сообщили, что директор департамента оборонно-промышленного комплекса России Андрей Перегудов требует от директора вышеупомянутого предприятия увеличить объемы производства крылатых ракет типа X-32.

В "Атеш" уточнили, что на 2024 год оккупанты планируют изготовить 224 ракеты. По их информации, противник уже выбивается из графика, как это было в прошлом году.

На момент публикации материала в Главном управлении разведки Минобороны Украины не комментировали соответствующую информацию партизан и не подтверждали планы врага.

Напомним, 4 января в Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты намерены оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом. По информации подполья, пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет.