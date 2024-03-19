Масштабне виробництво ракет Х-32 в Росії: партизани оприлюднили секретні документи (фото)

Координатори підпілля повідомили, що директор департаменту ОПК РФ Андрій Перегудов вимагає від Дубненського машинобудівного заводу збільшити обсяги виробництва крилатих ракет. Однак ворог уже вибивається із запланованого графіка.

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Українські партизани оприлюднили секретні документи щодо виробництва російських крилатих ракет X-32 на одному зі спеціалізованих підприємств противника. Про це у вівторок, 19 березня, повідомили у русі "Атеш" в Telegram.

За інформацією координаторів підпілля, раніше один з їхніх агентів проник до Дубненського машинобудівного заводу в Московській області РФ та добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет. Так партизани дізналися про плани виробництва і реальні можливості підприємства.

У дописі стверджують, що заводу не вдалося виконати плану з виробництва на 2022 рік.

"На цей раз ми здобули більше деталей і готові поділитися ними з громадськістю", — йдеться у повідомленні.

Плани РФ щодо виготовлення ракет

Координатори підпілля повідомили, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Андрій Перегудов вимагає від директора вищезазначеного підприємства збільшити обсяги виробництва крилатих ракет типу X-32.

В "Атеш" уточнили, що на 2024 рік окупанти планують виготовити 224 ракети. За їхньою інформацією, противник вже вибивається з графіка, як це було минулого року.

На момент публікації матеріалу у Головному управлінні розвідки Міноборони України не коментували відповідну інформацію партизан та не підтверджували плани ворога.

Нагадаємо, 4 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що російські окупанти мають намір обладнати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом. За інформацією підпілля, наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет.