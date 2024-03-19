Бельгия передаст Украине почти 300 бронемашин LMV: что еще войдет в пакет военной помощи

В рамках этого сотрудничества бельгийская сторона пообещала предоставить и базовое обучение для военных, а Нидерланды будут обучать украинские экипажи кораблей-минников.

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Бельгия планирует передать Украине новый пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов, в который в частности войдет 300 броневиков LMV. Об этом сообщают издания Belga и Shephard Media, со ссылкой на слова министра обороны страны Людивина Дедондера.

По информации изданий, соответствующий пакет поддержки — часть сотрудничества между Бельгией и Нидерландами, которое было направлено на усиление военного потенциала Украины.

По словам министра обороны страны, в рамках этой помощи Украине будут переданы артиллерийские боеприпасы и большое количество бронетехники, а именно 280 итальянских бронемашин Iveco LMV Lynx.

Кроме того, Бельгия пообещала предоставить и базовое обучение в рамках этого сотрудничества, а Нидерланды будут обучать украинские экипажи кораблей-минников. В изданиях отмечают, что вместе с другим Бельгия предоставит Киеву 665 миллионов долларов военной помощи в течение текущего года. Около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Бронемашины LMV: что о них известно

Iveco LMV — армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства, разработанный коллективом конструкторов компании "Iveco Defence Vehicles" в 2001 году.

Основные тактико-технические характеристики LMV

Iveco LMV комплектуется турбодизельным двигателем IVECO F1D мощностью 185 л.с. (136 кВт);

максимальная скорость свыше 130 км/ч;

максимальная масса буксируемого груза 4200 кг;

коробка передач автоматическая шестиступенчатая;

проезд препятствия: брод глубиной 0,85 м (с предварительной подготовкой — 1,5 м), стенка высотой 0,5 м.

На автомобиле может быть установлено различное пулеметное вооружение, в том числе дистанционно управляемое.

Напомним, еще в феврале 2023 года премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время совместного для прессы заявления с премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что его страна передаст Украине F-16 до 2025 года.