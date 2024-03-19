Бельгія передасть Україні майже 300 бронемашин LMV: що ще увійде у пакет військової допомоги

В межах цієї співпраці бельгійська сторона пообіцяла надати й базове навчання для військових, а Нідерланди навчатимуть українські екіпажі кораблів-мисливців за мінами.

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Бельгія планує передати Україні новий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів, до якого зокрема увійде 300 броньовиків LMV. Про це повідомляють видання Belga та Shephard Media, з посиланням на слова міністра оборони країни Людивіна Дедондера.

За інформацією видань, відповідний пакет підтримки — частина співпраці між Бельгією й Нідерландами, яку спрямували на посилення військового потенціалу України.

За словами міністра оборони країни, в межах цієї допомоги Україні будуть передані артилерійські боєприпаси та велика кількість бронетехніки, а саме 280 італійських бронемашин Iveco LMV Lynx.

Крім того, Бельгія пообіцяла надати й базове навчання в межах цієї співпраці, а Нідерланди навчатимуть українські екіпажі кораблів-мисливців за мінами. У виданнях зазначають, що разом з іншим Бельгія надасть Києву 665 мільйонів доларів військової допомоги впродовж поточного року. Близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Бронемашини LMV: що про них відомо

Iveco LMV – армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва, розроблений колективом конструкторів компанії "Iveco Defence Vehicles" у 2001 році.

Основні тактико-технічні характеристики LMV

Iveco LMV комплектується турбодизельним двигуном IVECO F1D потужністю 185 к.с. (136 кВт);

максимальна швидкість понад 130 км/год;

максимальна маса буксированого вантажу 4200 кг;

коробка передач автоматична шестиступінчаста;

проїзд перешкоди: брід глибиною 0,85 м (з попередньою підготовкою — 1,5 м), стінка висотою 0,5 м.

На автомобілі може бути встановлено різне кулеметне озброєння, зокрема дистанційно кероване.

Нагадаємо, ще у лютому 2023 року прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час спільної для преси заяви з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що його країна передасть Україні F-16 до 2025 року.