F-16 для Воздушных сил ВСУ: украинский техник раскрыл детали подготовки в Дании (видео)

Украинские специалисты обучаются организовывать летную смену, вести контроль за наработкой и направлением самолетов F-16 на ремонт.

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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник управления обороны адмирал Мишель Хофман 18 марта посетили Данию, чтобы встретиться с отрядом из примерно 50 бельгийских военнослужащих, которые в настоящее время проводят обучение украинских летчиков на самолетах F-16. О том как проходит процесс подготовки украинских специалистов говорится в репортаже Belgian Defence.

Обучение в Дании украинских летчиков проходит в рамках коалиции Air Force Capability Coalition, целью которой является предоставление Украине парка истребителей F-16 для защиты территории и воздушного пространства.

Дедондер отметил, что совместные усилия партнеров по международной коалиции приводят к комбинированному и успешному подходу по созданию современных украинских военно-воздушных сил, способных защитить население и территорию страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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"Как министр, я горжусь тем, что наши бельгийские ВВС могут принять участие в этой важной программе подготовки украинских пилотов F-16, а также их технического и наземного персонала", — заявил министр.

При этом, в рамках коалиции во второй половине 2024 года Бельгия отправит для этих целей еще 50 специалистов и два истребителя F-16.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в Дании

Обучение персонала

Кроме боевых пилотов в Дании проходят подготовку и специалисты по техническому обслуживанию самолетов. Один из них техник Игорь поделился с журналистами подробностями того, какие задачи он выполняет во время проведения мероприятий по подготовке.

Кадры подготовки украинских летчиков в Дании

Истребитель F-16 на взлетно-посадочной полосе

По его словам, специалистов его профиля обучают организовывать летную смену, вести контроль за наработкой и направлением самолетов на ремонт.

"Но больше это эксплуатация и организация самих полетов, определение самолетов, которые будут на летной смене и определение людей, которые будут обслуживать эту технику", — сказал техник.

Он подчеркнул важность приобретения опыта других стран, которые уже развили и сформировали свои воздушные силы.

Ранее сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис выразил согласие на транзит через территорию своей страны определенных категорий вооружений, предназначенных для Украины. Также он одобрил обучение украинских специалистов по эксплуатации F-16 на территории страны