"Соотношение сил было 1:20": защитник "Азовстали" рассказал об обороне Мариуполя

По словам украинского бойца Ильи Самойленко, сейчас "Азов" продолжает воевать и находится на участке под Кременной.

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В заключительной стадии обороны Мариуполя и предприятия "Азовсталь" соотношение сил украинских защитников к противнику составляло 1:10 в пехотном составе и иногда достигало 1:20 в технике. Об этом рассказал бывший военнопленный офицер 12-й бригады "Азова" Нацгвардии Украины Илья Самойленко (позывной "Гендальф") в эфире телемарафона.

По его словам, 18 марта был обычным днем в Мариуполе, он не был выдающимся.

"На тот момент соотношение сил в среднем по пехоте было 1:10, по боевой технике — иногда 1:20. Это значительное преимущество у противника. В том числе абсолютное преимущество в воздухе. Город был окружен с четырех сторон. 2 марта кольцо вокруг города закрылось и фронт начал отдаляться. Бои шли по всей территории города", — отметил Самойленко.

Он подчеркнул, что защита "Азовстали" была частью общей оборонительной операции в Мариуполе.

"Просто финальным, завершающим этапом был уже этап боев непосредственно на заводе. Пункт управления и тыловые базы снабжения почти с самого начала, с конца февраля 2022 года, находились на заводе. Это была стратегически выгодная точка для удержания обороны. Но бои шли на левом берегу, на правом, в северной части города, на заводе Ильича. Бои были в 4-х секторах", — рассказал Самойленко.

По его утверждению, в настоящее время батальон "Азов" продолжает активные боевые действия и находится на передовой под Кременной. Согласно словам Самойленко, около 900 бойцов его бригады остаются в плену у российских военных.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Еще 6 ноября российские СМИ сообщили, что РФ начала строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области.