Ремонт после пожара: В РФ готовят к испытаниям подводный аппарат АС-31 "Лошарик"

В 2019 году на субмарине произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. После инцидента "Лошарик" находился на ремонте почти пять лет.

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В России после аварии в 2019 году восстановили атомный глубоководный аппарат специального назначения АС-31 "Лошарик". Субмарина должна пройти испытания, включая погружение на максимальную глубину — 6 км, которые запланированы на лето текущего года. Таким образом "Лошарика" приводили в рабочее состояние почти 5 лет, сообщает Defense Express.

Профильные российские ресурсы сообщают, что аппарат АС-31 до проведения испытаний продолжает находиться на "Севмаше", где на нем проводят завершающие ремонт работы. При этом отмечается, что субмарина якобы сохранила способность погружаться на предельную глубину, хотя, конечно же, это будет установлено только после соответствующих тестовых погружений. В итоге аппарат должен вернуться в состав российского флота.

Авария в Баренцевом море

Инцидент произошел 1 июля 2019 года. В этот день на атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик", находившейся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, вспыхнул пожар.

По официальным данным, из-за возгорания погибли 14 моряков-подводников, которые отравились продуктами горения. А причиной пожара якобы стали некачественные китайские компоненты или проблемные литий-ионные аккумуляторы. При этом на момент происшествия аппарат был состыкован с носителем — атомной подводной лодкой "Подмосковье" проекта 667БДРМ.

Модернизация аппарата

Согласно данным из российских источников, АС-31 прошел модернизацию, включая замену ядерного топлива реактора, который, как утверждается, не пострадал во время аварии. Обозреватели предположили, что разговоры о "модернизации", вероятно, ведутся из-за того, что обещанное российским Министерством обороны восстановление аппарата растянулось на года. Кроме того, еще не факт, что "Лошарик" сможет успешно пройти испытания.

Схема подводного аппарата АС-31

Что касается эксплуатации АС-31, то российские источники пишут о нем, как о научно-исследовательском глубоководном аппарате. Однако украинские эксперты утверждают, что на самом деле он "фактически является диверсионной субмариной, предназначенной для проведения операций на значительной глубине". А несколько необычное название аппарата связано с тем, что его конструкция представляет собой отсеки в виде сфер из титановых сплавов, которые напоминают по форме персонажа советского мультфильма "Лошарик".

"По оценкам западных специалистов, его целями могут быть подводные коммуникации и донные системы обнаружения подлодок, в частности IUSS на Фарерско-исландском рубеже", — пишут в Defense Express.

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