ВС РФ пытались украсть Leopard 2, однако "Азов" остановил врага: как ему это удалось (видео)

Украинские военные заметили с помощью беспилотников, как оккупанты пытались украсть танк и решили остановить врага. Дроны точно попали в моторные отсеки российских тягачей.

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Возле Тернов Донецкой области военные Вооруженных сил Российской Федерации пытались украсть украинский танк Leopard 2, однако потеряли два своих тягача. Об этом сообщили в пресс-службе "Азова" в Telegram.

"Сразу две ремонтно-эвакуационные машины оккупантов пытались вывезти с поля боя украинский Leopard 2 вблизи Тернов", — говорится в сообщении.

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Российские планы разрушили операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов". В частности, FPV-дроны точно попали в моторные отсеки БРЭМ противника, в результате чего оккупанты понесли потери.

Бойцы опубликовали видео, в котором показали, как украинские дроны один за другим ударяли по военной технике оккупантов. После удачной атаки тягачи загорелись, а россияне понесли потери.

Напомним, 15 марта в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины рассказали, что бойцы атаковали контрольный наблюдательный пункт Вооруженных сил Российской Федерации в районе Авдеевки Донецкой области. Также украинцы ликвидировали гаубицу Д-30, с помощью которой россияне обстреливали позиции ВСУ и технику.

18 марта в пресс-службе Сил обороны Юга сообщили, что украинские военные уничтожили российскую колонну, которая состояла из танка и трех БМП. Это удалось сделать с помощью ПТРК Javelin на Запорожском направлении.