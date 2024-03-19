Украина оказалась перед выбором — бороться за территории или сохранить жизни людей, — WSJ

Украинская армия истощена после контрнаступления в 2023 году, стране срочно нужен дополнительный пакет помощи от США, рассказали журналисты.

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Украина оказалась перед выбором — сохранить территории или жизни людей. ВСУ столкнулись с дефицитом новобранцев, которые могут заменить истощенных бойцов. Об этом сообщило издание "Униан" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Украина оказалась перед выбором — уступить территории, чтобы сохранить жизнь военных, или воевать за территорию, жертвуя их жизнями.

"Украинские лидеры говорят, что каждый дюйм территории стоит борьбы, но их армия истощена после неудачного контрнаступления в прошлом году, а крайне необходимый дополнительный пакет помощи застрял в Конгрессе", — говорится в сообщении.

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В СМИ отметили, что Российская Федерация имеет большую армию и военную экономику, которая набирает обороты, и давит "на своего меньшего соседа". Зато Украине придется только обороняться, пытаясь ограничить потери территорий. Тогда как возвращение временно оккупированных территорий — проблема, которая требует "деликатного вычисления" и взвешивания ценностей территорий против ограниченности украинских ресурсов, личного состава и морального состояния общества.

Украинская армия столкнулась с дефицитом новобранцев, которые могут заменить истощенных бойцов, которые подряд воюют два года. Журналисты добавили, что несмотря на это, власть не решается продолжить мобилизацию, поскольку это "политически чувствительное решение".

Отметим, что Фокус пытался проверить информацию на первоисточнике, однако не смог получить к нему доступа.

Напомним, 19 марта глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США продолжают искать возможности для постоянной поставки помощи Украине.

В тот же день председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что из-за ситуации на фронте ВСУ не проводят масштабные операции. По его словам, бойцы находятся в активной обороне.