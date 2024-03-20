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Хитрости Китая: эксперт объяснил, зачем Пекин требует присутствия РФ на саммите мира

Китай РФ
Эксперт объяснил, зачем Пекин требует присутствия РФ на саммите мира

По словам политолога Олега Саакяна, Китай имеет целью укрепить экономическое сотрудничество с Европой, пока там будет "безопасно".

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Китай объявил о своем желании принять участие в мировом саммите, который пройдет в Швейцарии, при условии, что на него также будет приглашена Россия. Это указывает на стремление Пекина занять позицию посредника, что может принести стране значительные выгоды. Об этом заявил политолог Олег Саакян в комментарии изданию "24 Канал".

Он подчеркнул, что активный нейтралитет Пекина дает ему шанс усидеть одновременно на двух стульях.

Эксперт подчеркнул, что посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин заявил, что Пекин активно рассматривает возможность участия в предстоящем саммите в Швейцарии, который будет посвящен обсуждению украинской мирной формулы. Однако есть важное условие: президент Китая примет участие в саммите только в случае, если на нем будет присутствовать представитель России.

По словам политолога, Китай пытается обеспечить для себя обходные пути, чтобы этого не делать.

"Китай, вероятнее всего, не хочет участвовать, а пытается снять с себя ответственность, чтобы избежать обвинения. Он говорит, что если России не будет, не будет и их. Ну а Россию приглашать на саммит точно никто не собирается", – прокомментировал Саакян.

Пекин выступает в поддержку мирных переговоров и стремится занять роль посредника, что открывает для страны определенные привилегии.

"Китай пытается занять нишу посредника, поэтому сейчас он активизировался. Как только Россия берет инициативу на фронте и идет в наступление, они предлагают садиться за стол переговоров", – рассказал политолог.

Такой подход представляет собой всего лишь средство, а не самоцель. Подобные посредники при этом занимают позицию активного нейтралитета. Саакян объяснил, что когда государство выступает в качестве посредника и активного участника, приносящего дополнительную пользу до конца конфликта, ему позволяется сохранять нейтралитет по отношению к конфликтующим сторонам, не так строго соблюдать санкции.

Если стратегия мирного урегулирования не увенчается успехом, Китай может обратиться к России в поисках поддержки в своих действиях. Кроме того, у него есть цель укрепить экономические связи с Европой, пока обстановка там остается стабильной.

"Китай будет пытаться играть или полноценного посредника, который попытается Украину и Россию посадить за стол переговоров, или будет пытаться привезти Россию, чтобы потом ею обеспечить себе выполнение взятых обязательств. Также, судя по всему, Си Цзиньпин поедет в Париж с экономическим треком, по которому Китай хочет нарастить сотрудничество с Европой. Он воспользуется моментом, когда США зациклятся на себе и, соответственно, в Европе возникнет вакуум безопасности", – заметил Саакян.

Напомним, что в мае российский лидер Владимир Путин намерен отправиться в Китай, где состоятся его переговоры с Си Цзиньпином. Таким образом, это может стать первым зарубежным визитом главы Кремля с момента его переизбрания президентом на очередной срок.

А ранее издание Politico писало, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры, если к участию в них не пригласят Россию.