Хитрости Китая: эксперт объяснил, зачем Пекин требует присутствия РФ на саммите мира

По словам политолога Олега Саакяна, Китай имеет целью укрепить экономическое сотрудничество с Европой, пока там будет "безопасно".

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Китай объявил о своем желании принять участие в мировом саммите, который пройдет в Швейцарии, при условии, что на него также будет приглашена Россия. Это указывает на стремление Пекина занять позицию посредника, что может принести стране значительные выгоды. Об этом заявил политолог Олег Саакян в комментарии изданию "24 Канал".

Он подчеркнул, что активный нейтралитет Пекина дает ему шанс усидеть одновременно на двух стульях.

Эксперт подчеркнул, что посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин заявил, что Пекин активно рассматривает возможность участия в предстоящем саммите в Швейцарии, который будет посвящен обсуждению украинской мирной формулы. Однако есть важное условие: президент Китая примет участие в саммите только в случае, если на нем будет присутствовать представитель России.

По словам политолога, Китай пытается обеспечить для себя обходные пути, чтобы этого не делать.

"Китай, вероятнее всего, не хочет участвовать, а пытается снять с себя ответственность, чтобы избежать обвинения. Он говорит, что если России не будет, не будет и их. Ну а Россию приглашать на саммит точно никто не собирается", – прокомментировал Саакян.

Пекин выступает в поддержку мирных переговоров и стремится занять роль посредника, что открывает для страны определенные привилегии.

"Китай пытается занять нишу посредника, поэтому сейчас он активизировался. Как только Россия берет инициативу на фронте и идет в наступление, они предлагают садиться за стол переговоров", – рассказал политолог.

Такой подход представляет собой всего лишь средство, а не самоцель. Подобные посредники при этом занимают позицию активного нейтралитета. Саакян объяснил, что когда государство выступает в качестве посредника и активного участника, приносящего дополнительную пользу до конца конфликта, ему позволяется сохранять нейтралитет по отношению к конфликтующим сторонам, не так строго соблюдать санкции.

Если стратегия мирного урегулирования не увенчается успехом, Китай может обратиться к России в поисках поддержки в своих действиях. Кроме того, у него есть цель укрепить экономические связи с Европой, пока обстановка там остается стабильной.

"Китай будет пытаться играть или полноценного посредника, который попытается Украину и Россию посадить за стол переговоров, или будет пытаться привезти Россию, чтобы потом ею обеспечить себе выполнение взятых обязательств. Также, судя по всему, Си Цзиньпин поедет в Париж с экономическим треком, по которому Китай хочет нарастить сотрудничество с Европой. Он воспользуется моментом, когда США зациклятся на себе и, соответственно, в Европе возникнет вакуум безопасности", – заметил Саакян.

Напомним, что в мае российский лидер Владимир Путин намерен отправиться в Китай, где состоятся его переговоры с Си Цзиньпином. Таким образом, это может стать первым зарубежным визитом главы Кремля с момента его переизбрания президентом на очередной срок.

А ранее издание Politico писало, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры, если к участию в них не пригласят Россию.