Думал, что не накажут: украинец проигнорировал повестку по совету "знакомой" из ТЦК

Когда мужчина осознал, что нарушил закон, заявил о готовности служить в ВСУ. Спастись от ответственности ему это не помогло.

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В Украине за уклонение от мобилизации осудили мужчину, который был убежден в своей безнаказанности за неявку по повестке. Об этом известно из приговора Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области от 13 марта.

Уроженец села Нижнев стоит на учете как военнообязанный и 27 января 2023 года после медосмотра был признан ВВК годным к службе. Уже на следующий день мужчине вручили "боевую повестку" с требованием прибыть через месяц в центр сбора.

Однако 28 февраля работники ТЦК призывника так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от призыва. В приговоре отмечено, что он был письменно предупрежден о последствиях неявки и знал о заключении медкомиссии.

На суде уклонист признал вину и подтвердил, что проигнорировал повестку. Однако украинец объяснил, что был убежден в наличии у него отсрочки от призыва. Выяснилось, что родной брат жителя Ивано-Франковской области уже служит в ВСУ — с 20 марта 2022 года.

"Знакомая" из военкомата подтвердила мужчине, что из-за брата он не подлежит мобилизации. Будучи уверенным, что имеет право не приходить, причины своей неявки в центр сбора призывник решил не сообщать.

Кроме того, мужчина признался, что имел неофициальную работу и в назначенный ТЦК день работал. Он заверил, что все осознал и "готов служить в ВСУ", но добавил, что проживает с больной 54-летней матерью. По его словам, женщина не может поднимать тяжелое из-за проблем с позвоночником, но статуса инвалидности не имеет. По данным суда, матери установлен диагноз "остеохондроз".

Уклониста признали виновным и приговорили к одному году лишения свободы.

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