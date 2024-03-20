Думав, що не покарають: українець проігнорував повістку за порадою "знайомої" з ТЦК

Коли чоловік усвідомив, що порушив закон, заявив про готовність служити у ЗСУ. Врятуватися від відповідальності йому це не допомогло.

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В Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який був переконаний у своїй безкарності за неявку за повісткою. Про це відомо з вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської від 13 березня.

Уродженець села Нижнів стоїть на обліку як військовозобов’язаним і 27 січня 2023 року після медогляду був визнаний ВЛК придатним до служби. Вже наступного дня чоловіку вручили "бойову повістку" з вимогою прибути через місяць у центр збору.

Однак 28 лютого працівники ТЦК на призовника так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від призову. У вироку наголошено, що він був письмово попереджений про наслідки неявки та знав про висновок медкомісії.

На суді ухилянт визнав вину та підтвердив, що проігнорував повістку. Однак українець пояснив, що був переконаний у наявності у нього відстрочки від призову. З’ясувалось, що рідний брат мешканця Івано-Франківщини вже служить у ЗСУ — з 20 березня 2022 року.

"Знайома" з військкомату підтвердила чоловіку, що через брата він не підлягає мобілізації. Бувши впевненим, що має право не приходити, причини своєї неявки у центр збору призовник вирішив не повідомляти.

Окрім того, чоловік зізнався, що мав неофіційну роботу і в призначений ТЦК день працював. Він запевнив, що усе усвідомив і "готовий служити у ЗСУ", але додав, що проживає з хворою 54-річною матір’ю. За його словами, жінка не може підіймати важке через проблеми з хребтом, але статусу інвалідності не має. За даними суду, матері встановлений діагноз "остеохондроз".

Ухилянта визнали винним і засудили до одного року позбавлення волі.

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