Ответ РФ на "формулу мира": в США отреагировали на утренний обстрел Киева (фото)

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк поблагодарила силы ПВО Украины за мужественное сопротивление атаке оккупантов.

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В ночь на четверг, 21 марта, российские войска атаковали Киев. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар оккупантов по столице. Об этом она написала в своем Twitter.

Она отметила, что обстрел произошел сразу после встречи советников по вопросам безопасности в Киеве.

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского? Гиперзвуковая ракета Кинжал по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей (13 человек, по новым данным — Ред.), среди них ребенок. Спасибо мужественным защитникам от ПВО Украины", — написала Бринк.

Что известно про удар по Киеву

Российские оккупанты в четверг, 21 марта, применили не менее 30 ракет по Киеву. В результате атаки пострадали три района, сообщают о 13 пострадавших.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве, где и происходили основные события, длилась почти 3 часа. Пострадали от террора ВС РФ три столичных района: Шевченковский, Святошинский и Подольский.

В КГВА рассказали, что в Шевченковском районе зафиксировали повреждения многоэтажного жилого дома с возгоранием квартиры. Кроме того, взрывной волной были выбиты окна. Также сообщили о возгорании трех автомобилей. Пожар был ликвидирован. А в Подольском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки. Кроме того, были и сообщения о падении обломков на крышу жилого дома, однако эта информация не подтвердилась.

По уточненным данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, по состоянию на 09:00 известно, что ранения получили 13 человек. В Святошинском район — 6 человек, а в Шевченковском — 7.

Он добавил, что госпитализировать пришлось четырех человек. Обошлось без погибших.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился деталями атаки россиян по Киеву 21 марта и рассказал, что в результате пострадали местные жители, а спасатели продолжают бороться с последствиями вражеского террора.