Украинские дроны для Канады. Насколько реальные поставки БПЛА заграницу

В отрасли беспилотников работает более 200 компаний, которые способны производить до 2 млн дронов в год, утверждает министр Михаил Федоров. Но государство не способно обеспечить всех их заказами. Поэтому в очередной раз становится актуальным вопрос открытия экспорта.

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Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что они заинтересованы в приобретении украинских дронов для собственных оборонных нужд. Фокус разобрался, какие бы БПЛА могли идти на экспорт и насколько возможны такие договоры в условиях войны.

Во время пресс-конференции в Оттаве Билл Блэр заявил, что во время визита в Украину, который проходил в феврале, обсуждалось использование дронов на поле боя. Диалог велся с украинским министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

"Они имеют два года сурового боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения относительно будущих закупок", — отметил Блэр.

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Результаты "Рамштайна": что должна получить Украина в ближайшее время от своих партнеров

Также он добавил, что Канада и Украина обсудила возможности для сотрудничества. Канада могла бы инвестировать в приобретение изготовленных украинскими предприятиями дронов. Министр обороны назвал такую возможность очень реальной. В рамках коалиции дронов задача изготовить 1 млн беспилотников является реальной. Поддерживать производство в Украине может быть полезным для всех членов коалиции. Канада рассматривает возможность приобретения украинских БПЛА для собственных нужд.

Могут ли производители продавать оружие за границу

Во время действия военного положения Украина приостановила продажу оружия собственного производства за границу. Государственная служба экспортного контроля заморозила лицензии для спецэкспортеров на экспорт оружия. Такое решение было принято еще на первом году полномасштабной войны. Тогда это объяснялось тем, что Силы обороны нуждаются в оружии, поэтому его нельзя продавать в другие страны.

По данным Министерства цифровой трансформации, в Украине более 200 компаний работают в области разработки беспилотников. Также более 90% дронов, которые используются на поле боя, являются отечественными. По словам министра Михаила Федорова, производители способны производить не один, а два миллиона дронов в год.

"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", — сказал Федоров в интервью The Guardian.

Он признает, что это означает, что Украина не может приобрести столько, сколько может предложить рынок. Директор фонда "Вернись живим" Тарас Чмут в видео на"Милитарном" заявил, что Украине следовало бы открыть рынок для продаж за границу.

"Это политическая проблема. Представьте, что выходит президент и говорит: "Мы позволяем нашим производителям продавать оружие за границу. Это позволит сохранять наших специалистов, сохраняем производство, затягиваем валюту внутрь страны". А потом разворачивается и говорит: "Уважаемые западные партнеры, а дайте, пожалуйста, оружия и техники, потому что нечем воевать", — объясняет Чмут, в чем сложность открытия экспорта для производителей оружия.

Однако, по его мнению, это необходимо сделать. Если предприятие может производить 100 танков, а Украина может купить — 20 поделив финансирование с кем-то из партнеров, то 80 остается. Если бы половину из них можно было бы продавать, то это было бы огромное усиление для всей отрасли, считает Чмут.

Бывший собственных одного из производств дронов Максим Музыка также писал, что возможности бюджета меньше возможности производителей. Некоторые вкладывают в разработку, но не имеют контрактов от государства. Выходом он также называет открытие возможности для экспорта:

Производители сохранят производственные возможности до того момента, когда их дроны вновь станут приоритетными.

Производители получат возможность поддерживать RnD, что в условиях технологической войны крайне важно.

Экономика страны получит дополнительные поступления.

Беспилотник Shark Фото: Фонд "Повернись живим"

Единственным вариантом для поставок оружия на Запад могут стать коалиции с партнерами. Западные страны объединяются, чтобы поставлять Украине оружие, обмениваться опытом и вместе покупать вооружение. В таких условиях можно было бы предположить, что партнеры смогут покупать украинское оружие для собственных нужд. Сейчас в коалицию дронов входят:

Великобритания — солидер;

Латвия — солидер;

Дания;

Эстония;

Литва;

Канада;

Нидерланды;

Германия;

Швеция;

Австралия.

Почему украинские дроны могут заинтересовать западных партнеров

Украинские предприятия производят почти все типы беспилотников, кроме стратегических по типу Global Hawk или Reaper. Сложно выделить конкретные модели, однако стоит указать на очевидные преимущества изделий:

дешевле западных;

проверенные в боях;

инновации проверяются прямо на поле боя;

фидбэк от военных позволяет улучшать изделия.

Дрон-камикадзе "Бобер" Фото: Facebook

Из-за возможности проверить разработку в условиях реального боя западные страны сейчас и поставляют в Украину новейшие изделия. Например, Франция анонсировала поставки дронов-камикадзе нового поколения. Они находятся на стадии тестирования. В Украине они будут испытаны на поле боя. Отдельная страница — дальнобойные дроны-камикадзе, которые атаковали уже десятки российских военных целей. Также в марте дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров от Украины.