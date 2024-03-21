Все осужденные — на войне: в России закроют две колонии из-за сокращения заключенных, — СМИ

По словам российского депутата Марка Денисова, закрытие колоний является временной мерой, и в будущем их вновь придется открывать.

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В скором времени два исправительных учреждения в Красноярском крае России будут закрыты. Практически всех осужденных переведут на службу вооруженных сил для участия в военных действиях против Украины. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов, передает издание The Insider.

Сообщается о закрытии двух исправительно-трудовых учреждений, включенных в состав Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, в ближайшее время.

Денисов представил перед депутатами отчет о деятельности за 2023 год, отметив, что количество жалоб на функционирование пенитенциарных учреждений в регионе сократилось на 25% по сравнению с 2022 годом.

Денисов признал, что уменьшение числа жалоб связано с уменьшением числа заключенных, и отметил, что даже приходится закрывать некоторые исправительные учреждения из-за этого. Он пояснил, что "разовое значительное сокращение численности осужденных" произошло в контексте военных действий Российской Федерации против Украины.

Согласно изданию, в Красноярском крае существуют несколько исправительных колоний, где отбывают наказание мужчины, осужденные к строгому режиму.

Денисов выразил уверенность в том, что закрытие колоний является временной мерой, и в будущем они вновь придется открывать.

Он добавил, что "война рано или поздно закончится и все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась".

Напомним, что для штурма украинских позиций РФ завербовала десятки тысяч людей из стран Азии и Африки. По данным подполья, на стороне Москвы воюют граждане Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны Средней Азии.

24 января сообщалось, что РФ завербовала наемников из Малайзии. В составе ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где есть запрет на наемничество.