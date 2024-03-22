В Британии 10 украинских летчиков завершили начальную летную подготовку перед F-16 (фото)

Летчики выучили английский язык, а также овладели общим управлением, полетом по приборам и навигацией. Они готовы к освоению F-16.

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Королевские Воздушные силы Великобритании отчитались, что десять украинских летчиков прошли начальную летную подготовку на скоростных реактивных самолетах для дальнейшего перехода на истребители F-16. Об этом сообщает пресс-служба ВС Великобритании.

22 марта летчикам вручили дипломаты, чтобы отметить успешное завершение летной подготовки на реактивных самолетах. Также они получили знания авиационной медицины и прошли подготовку к высоким перегрузкам. Летчиков обучили общему управлению, полету по приборам, навигации на низком уровне и для освоения F-16.

"Соединенное Королевство лидирует в развитии военно-воздушного потенциала Украины в течение последних двух лет, усовершенствовав свои самолеты дополнительным оборудованием, а также является первой страной, которая предоставила крылатые ракеты большой дальности в Украину", — сказал министр обороны Грант Шаппс.

Летчики прошли подготовку в Великобритании Фото: Royal Air Force/Twitter

Он также добавил, что летчики стала еще на шаг ближе к борьбе с незаконным вторжением Владимира Путина. Украина применяет Воздушные силы с разрушительным эффектом для Черноморского флота РФ.

"Я невероятно горжусь их усилиями и усилиями моей команды, гражданской службы и подрядчика — в подготовке их к следующим шагам на пути к боевой готовности", — заявил главный маршал авиации сэр Ричард Найтон.

Дополнительно украинские летчики прошли обучение по изучению английского, чтобы могли получить соответствующую квалификацию для углубленного изучения истребителя F-16.

Симулятор самолета Украинский летчик Подготовка в Великобритании Фото: Royal Air Force/Twitter

"Мне понравилось быть в Соединенном Королевстве и быть частью этой учебной программы. Курс был сложным и приятным, это сделало меня лучшим пилотом. Я благодарен Великобритании за поддержку Украины, а также лично благодарен инструкторам Королевских ВВС за то, что они подготовили меня к будущему", — заявил один из украинских летчиков.

Напомним, 22 марта Нидерланды сообщили о приобретении ракет для украинских F-16 на более 150 млн.

19 марта в Минобороны Бельгии показали учения летчиков ВСУ на F-16.