ГУР и партизаны провели спецоперацию в Мелитополе: есть погибшие оккупанты и уничтожена техника (фото)

В эпицентре взрыва находилось 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "КамАЗ" и УАЗ Patriot. Потери врага уточняются, рассказали в украинской разведке.

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В пятницу, 22 марта, бойцы Главного управления Министерства обороны Украины вместе с партизанами уничтожили российских военных и их боевую технику в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Telegram.

"22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя состоялось два взрыва", — говорится в сообщении.

В результате специальной акции ГУР МОУ и местного движения сопротивления было нанесено огневое поражение группе российских оккупантов и военной технике. В частности, в эпицентре взрыва находилось около 20 военных ВС РФ, два тентованных грузовика "КамАЗ" и УАЗ Patriot.

В украинской разведке отметили, что потери противника уточняются.

"Отпор московским захватчикам продолжается! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта стало известно, что танкисты 60-й механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали позиции Вооруженных сил Российской Федерации на Лиманском направлении. В частности, танк Т-64 мог обстрелять позиции врага с близкой дистанции в направлении села Терны.

20 марта бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили оккупантов, их позиции и боевую технику на Авдеевском направлении. Украинские военные отметили, что ликвидировать врага удалось с помощью прямых попаданий.