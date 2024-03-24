"Ошибка российских спецслужб": риски терактов в РФ существуют и дальше, — эксперт (видео)

Александр Мусиенко считает, что спецслужбы РФ совершили "катастрофическую ошибку". Произошли радикальные изменения в структуре российского государства.

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Одержимость Кремля полномасштабной войной против Украины привела к радикальным изменениям в секторе безопасности и обороны Российской Федерации. Не исключено, что теракты, аналогичные случившемуся в Красногорске могут повториться. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 марта в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт предположил, что российские власти тратят деньги не на спецслужбы и силовой блок, а тратят деньги на войну против Украины.

"Российская одержимость тем, что необходимо реализовать свои неоимперские амбиции и жить в условиях XVIII-XIX веков, навязывая миру свой миропорядок, переформатировало все российское государство и весь сектор безопасности и обороны. Все ФСБ, все СВР, все ГРУ работают против Украины, и работают в том числе и против Запада", — сказал он.

Он считает, что Российская Федерация не имеет возможности эффективно контролировать деятельность террористических организаций.

"Более того, они упустили создание целой террористической сети организаций в России, которая сформировала подпольный халифат и планирует дальнейшие теракты на территории страны в различных городах, которые могут произойти в ближайшее время", — считает Мусиенко.

По его мнению, то, что произошло в "Крокус Сити Холле" может повториться, риски повторных терактов все еще существуют.

"Все, что происходит, демонстрирует прогнившую систему, которая настолько одержима войной против Украины, что готова и не защищать своих же граждан. Это катастрофическая ошибка российских спецслужб, которая стоила стольких жизней в "Крокусе". И еще неизвестно, скольких может стоить, потому что, риски теракта существуют и дальше", — отметил Александр Мусиенко.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по поводу стрельбы в концертном зале "Крокус" под Москвой заявил, что Владимир Путин воспользуется терактом, чтобы усилить свою власть, а российские граждане ему в этом помогут, если и дальше будут молчать о преступлениях Кремля.