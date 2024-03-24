"Помилка російських спецслужб": ризики терактів у РФ існують і далі, — експерт (відео)

Олександр Мусієнко вважає, що спецслужби РФ зробили "катастрофічну помилку". Відбулися радикальні зміни в структурі російської держави.

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Одержимість Кремля повномасштабною війною проти України призвела до радикальних змін у секторі безпеки і оборони Російської Федерації. Не виключено, що теракти, аналогічні тому, що трапився в Красногорську, можуть повторитися. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 24 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт припустив, що російська влада витрачає гроші не на спецслужби і силовий блок, а витрачає гроші на війну проти України.

"Російська одержимість тим, що необхідно реалізувати свої неоімперські амбіції і жити в умовах XVIII-XIX століть, нав'язуючи світові свій світопорядок, переформатувала всю російську державу і весь сектор безпеки і оборони. Усе ФСБ, усе СЗР, усе ГРУ працюють проти України, і працюють, зокрема, і проти Заходу", — сказав він.

Він вважає, що Російська Федерація не має можливості ефективно контролювати діяльність терористичних організацій.

"Ба більше, вони проґавили створення цілої терористичної мережі організацій у Росії, яка сформувала підпільний халіфат і планує подальші теракти на території країни в різних містах, що можуть відбутися найближчим часом", — вважає Мусієнко.

На його думку, те, що сталося в "Крокус Сіті Холі" може повторитися, ризики повторних терактів усе ще існують.

"Усе, що відбувається, демонструє прогнилу систему, яка настільки одержима війною проти України, що готова і не захищати своїх же громадян. Це катастрофічна помилка російських спецслужб, яка коштувала стількох життів у "Крокусі". І ще невідомо, скількох може коштувати, тому що, ризики теракту існують і далі", — зазначив Олександр Мусієнко.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з приводу стрільби в концертному залі "Крокус" під Москвою заявив, що Володимир Путін скористається терактом, щоб посилити свою владу, а російські громадяни йому в цьому допоможуть, якщо й далі мовчатимуть про злочини Кремля.