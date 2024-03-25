Залп "Калибрами": субмарина "Волхов" ВМФ РФ устроила ракетные стрельбы в Японском море

Западные эксперты отметили, что использование "Калибров" стало заметным аспектом военных операций РФ войне против Украины. В связи с этим производство этого вооружения в России заметно возросло.

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Дизель-электрическая подводная лодка Б-603 "Волхов", входящая в состав Тихоокеанского флота России, 22 марта провела испытание, выпустив крылатые ракеты "Калибр" по цели, расположенной на полигоне "Сюркум" в Хабаровском крае. По информации российским СМИ, субмарина запустила ракеты из подводного положения в Японском море.

"Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Дальность стрельбы превысила 1000 км", — сообщило агентство ТАСС.

В этой связи обозреватели Navy Recognition пишут, что использование ракет "Калибр" стало заметным аспектом военных операций РФ в российско-украинской войне, что отражает стратегическую важность такого оружия в современных конфликтах.

По мнению авторов материала, по мере развития конфликта российские оружейники заметно увеличили производство ракет, приблизительно в три раза по сравнению с довоенным периодом.

Между тем весной 2023 года наблюдалось временное снижение ракетных ударов, что было обусловлено накоплением ракет для последующих атак.

Подводная лодка "Волхов"

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-603 "Волхов" была принята в состав российского флота в 2020 году.

Она способна погружаться на оперативную глубину до 240 метров, а максимальная глубина составляет 300 метров. При этом субмарина может развивать надводную скорость от 11 до 17 узлов, а подводная скорость достигает 20 узлов (37 км/ч).

Дальность плавания позволяет ей действовать в автономном режиме до 45 суток, а экипаж может состоять из 52 человек, включая 12 офицеров.

Подводное водоизмещение составляет 3 950 тонн. Ее габаритная длина — 73,8 метра, максимальная ширина — 9,9 метра, средняя осадка — 6,2 метра.

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Силовая установка подлодки представляет собой два дизель-генератора мощностью 1000 кВт каждый, которые питают главный электродвигатель мощностью 5500 л.с. и дополнительный электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с., а также два резервных электродвигателя мощностью 102 л.с. каждый.

"Волхов" оснащена шестью 533-мм носовыми торпедными аппаратами, способными вместить 18 торпед или 24 мины. Ракетный потенциал включает четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр" для размещения противокорабельных ракет 3М54К, 3М54К1, ракет 3М14К против наземных целей и ракет-торпед 91Р1.

Подводная лодка также несет зенитно-ракетные комплексы "Стрела-3М", "Игла-1" и "Верба" с 8 ракетами класса "земля-воздух" для противодействия воздушным угрозам.

Ранее сообщалось, что в России готовятся к испытаниям атомного глубоководного аппарата специального назначения АС-31 "Лошарик", который после пожара находился на ремонте почти пять лет. В 2019 году на субмарине произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков.