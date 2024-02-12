"Подвели итоги": почему россияне не используют флот для обстрелов, — ВМС (видео)

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, в Черном море сейчас пребывают 14 российских кораблей, восемь из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

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Корабли Черноморского флота Российской Федерации длительное время воздерживались от запуска ракетного вооружения в сторону Украины. В настоящее время эти корабли заняты обороной пунктов базирования и тренировками. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Представитель командования отметил, что после уничтожения одного из их ракетных катеров, россияне сделали определенные выводы. По словам Плетенчука, российские корабли в последнее время не выполняли ракетные стрельбы из Черного моря. Они фактически заняты защитой баз и проведением учебных мероприятий для морского состава.

"Скорее всего они наконец-то подвели итоги потери ракетного катера и учитывая, что у них "учебный год", скорее всего, возвращаются к обычной практике, то есть выполнения учебно-боевых задач", — отметил Плетенчук.

На данный момент в море находится 14 российских кораблей, преимущественно в восточной части Черного моря. Два фрегата — "Генерал Эссен" и "Адмирал Макаров" — могут быть вооружены до 8 ракетами типа "Калибр" каждый.

"Активизировались россияне в Черном море. 14 кораблей сейчас пребывают в акватории, четыре — носители крылатых ракет. Все надводные", — сообщил Плетенчук.

После инцидента с ракетным катером, российские военные провели ряд консультаций и анализов. В результате учебный процесс был временно приостановлен, что нехарактерно для Черноморского флота. Однако, после принятия соответствующих мер безопасности, корабли возобновили выходы в море.

Плетенчук пояснил, что эти выходы в основном связаны с мерами предосторожности, так как российские военные меняют местоположение базирования флота.

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Напомним, 1 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовали видео с кадрами уничтожения российского ракетного катера "Ивановец", который стоял на озере Донузлав в Крыму. На видео видно, как в катер раз за разом врезаются морские дроны. Последние кадры показывают, как корабль идет на дно.

Также напомним, что в Силах обороны отмечали, что ВС РФ пока не могут применять "Калибры" так активно, как это было в прошлом году. В 2024 году этот тип ракет был использован только во время двух атак.