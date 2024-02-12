"Підбили підсумки": чому росіяни не використовують флот для обстрілів, — ВМС (відео)

За словами спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, у Чорному морі зараз перебувають 14 російських кораблів, вісім із них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

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Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації тривалий час утримувалися від запуску ракетного озброєння в бік України. Нині ці кораблі зайняті обороною пунктів базування та тренуваннями. Про це розповів представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Представник командування зазначив, що після знищення одного з їхніх ракетних катерів, росіяни зробили певні висновки. За словами Плетенчука, російські кораблі останнім часом не виконували ракетні стрільби з Чорного моря. Вони фактично зайняті захистом баз і проведенням навчальних заходів для морського складу.

"Найімовірніше, вони нарешті підбили підсумки втрати ракетного катера і з огляду на те, що в них "навчальний рік", найімовірніше, повертаються до звичайної практики, тобто виконання навчально-бойових завдань", — зазначив Плетенчук.

Наразі в морі перебуває 14 російських кораблів, переважно в східній частині Чорного моря. Два фрегати — "Генерал Ессен" і "Адмірал Макаров" — можуть бути озброєні до 8 ракетами типу "Калібр" кожен.

"Активізувалися росіяни в Чорному морі. 14 кораблів зараз перебувають в акваторії, чотири — носії крилатих ракет. Усі надводні", — повідомив Плетенчук.

Після інциденту з ракетним катером, російські військові провели низку консультацій та аналізів. У результаті навчальний процес було тимчасово призупинено, що нехарактерно для Чорноморського флоту. Однак, після вжиття відповідних заходів безпеки, кораблі відновили виходи в море.

Плетенчук пояснив, що ці виходи переважно пов'язані із запобіжними заходами, оскільки російські військові змінюють місце розташування базування флоту.

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Нагадаємо, 1 лютого Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео з кадрами знищення російського ракетного катера "Івановець", який стояв на озері Донузлав у Криму. На відео видно, як у катер раз за разом врізаються морські дрони. Останні кадри показують, як корабель йде на дно.

Також нагадаємо, що в Силах оборони зазначали, що ЗС РФ поки що не можуть застосовувати "Калібри" так активно, як це було минулого року. У 2024 році цей тип ракет був використаний тільки під час двох атак.